Промоутерская компания собрала почти $50 тыс. для семьи погибшего боксёра Дадашева

Промоутерская компания Top Rank собрала $46,7 тыс. для семьи российского боксёра Максима Дадашева, скончавшегося в результате травм, полученных в бою с пуэрто-риканским спортсменом Сабриэлем Матиасом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

По его словам, сбор средств для семьи спортсмена, погибшего в возрасте 28 лет, будет продолжаться.

После поединка с Матиасом, в котором Дадашев потерпел досрочное поражение, у российского боксёра был диагностирован отёк мозга. Врачи провели спортсмену трепанацию черепа, но спасти его жизнь не смогли.

Ранее вдова Дадашева опровергла информацию о старых проблемах боксёра со здоровьем.