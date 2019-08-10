Промоутерская компания собрала почти $50 тыс. для семьи погибшего боксёра Дадашева
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.
По его словам, сбор средств для семьи спортсмена, погибшего в возрасте 28 лет, будет продолжаться.
После поединка с Матиасом, в котором Дадашев потерпел досрочное поражение, у российского боксёра был диагностирован отёк мозга. Врачи провели спортсмену трепанацию черепа, но спасти его жизнь не смогли.
Ранее вдова Дадашева опровергла информацию о старых проблемах боксёра со здоровьем.