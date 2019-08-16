Тренер Дадашева: вплоть до 10 раунда не было причин останавливать бой

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Антон Кадушин, тренер скончавшегося в США российского боксёра Максима Дадашева, выразил мнение, что на протяжении большей части схватки у наставника спортсмена Бадди Макгирта не было весомых причин выбросить полотенце.
Тренер Дадашева: вплоть до 10 раунда не было причин останавливать бой
  • @dadashev__m / Instagram

«Вплоть до десятого раунда объективных причин останавливать бой у рефери не было. Считаю, что в перерыве после девятого раунда он должен был хотя бы подойти в угол и поинтересоваться его самочувствием или позвать врача», — заявил Кадушин в эфире документального фильма «Матч ТВ».

Тренер также сказал, что должен был присутствовать в углу Дадашева в поединке с Сабриэлем Матиасом, однако ему было отказано в визе на въезд в Соединённые Штаты.

«Не знаю, как бы поступил на месте секундантов. Но сейчас, глядя на эти фотографии, понимаю, что по глазам можно было определить, что Максим уже находится на грани катастрофы. Впоследствии это подтвердилось, когда Лиза мне сообщила, что первый инсульт он перенёс во время поединка», — добавил Кадушин.

Ранее вдова погибшего в США российского боксёра Максима Дадашева Елизавета Апушкина рассказала о том, как продвигается расследование обстоятельств смерти её супруга.

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