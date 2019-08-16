Вдова Дадашева рассказала, как продвигается расследование обстоятельств смерти боксёра

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Вдова погибшего в США российского боксёра Максима Дадашева Елизавета Апушкина рассказала, как продвигается расследование обстоятельств его смерти.
Вдова Дадашева рассказала, как продвигается расследование обстоятельств смерти боксёра
  • © Scott Taetsch
  • Gettyimages.ru

«Пока ведётся расследование, я не могу делать каких-то выводов и делать громкие заявления», — цитирует вдову Дадашева «Матч ТВ».

При этом Елизавета добавила, что по окончании расследования приложит все возможные силы, чтобы наказать виновных в гибели её супруга.

Ранее сообщалось, что Апушкина намерена подать судебный иск к Атлетической комиссии американского штата Мэриленд, организовавшей поединок между Дадашевым и Сабриэлем Матиасом.

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