Вдова Дадашева подаст в суд на организаторов поединка российского боксёра с Матиасом
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Федерации бокса России.
Отмечается, что вдова Дадашева потребует от Атлетической комиссии штата Мэриленд возмещения ущерба, то есть получения денежной компенсации. Её размер в настоящее время не определён.
После поединка с Матиасом, в котором Дадашев потерпел досрочное поражение, у российского боксёра был диагностирован отёк мозга. Врачи провели спортсмену трепанацию черепа, но спасти его жизнь не смогли.
Ранее сообщалось, что промоутерская компания собрала почти $50 тыс. для семьи Дадашева.