Вдова Дадашева подаст в суд на организаторов поединка российского боксёра с Матиасом

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Елизавета Апушкина, вдова российского боксёра Максима Дадашева, намерена подать судебный иск к Атлетической комиссии американского штата Мэриленд, организовавшей поединок между её покойным супругом и пуэрто-риканским спортсменом Сабриэлем Матиасом, в котором Дадашев получил несовместимые с жизнью травмы.
Вдова Дадашева подаст в суд на организаторов поединка российского боксёра с Матиасом
  • © Scott Taetsch
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Федерации бокса России.

Отмечается, что вдова Дадашева потребует от Атлетической комиссии штата Мэриленд возмещения ущерба, то есть получения денежной компенсации. Её размер в настоящее время не определён.

После поединка с Матиасом, в котором Дадашев потерпел досрочное поражение, у российского боксёра был диагностирован отёк мозга. Врачи провели спортсмену трепанацию черепа, но спасти его жизнь не смогли.

Ранее сообщалось, что промоутерская компания собрала почти $50 тыс. для семьи Дадашева.

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