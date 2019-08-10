Вдова Дадашева подаст в суд на организаторов поединка российского боксёра с Матиасом

Елизавета Апушкина, вдова российского боксёра Максима Дадашева, намерена подать судебный иск к Атлетической комиссии американского штата Мэриленд, организовавшей поединок между её покойным супругом и пуэрто-риканским спортсменом Сабриэлем Матиасом, в котором Дадашев получил несовместимые с жизнью травмы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Федерации бокса России.

Отмечается, что вдова Дадашева потребует от Атлетической комиссии штата Мэриленд возмещения ущерба, то есть получения денежной компенсации. Её размер в настоящее время не определён.

После поединка с Матиасом, в котором Дадашев потерпел досрочное поражение, у российского боксёра был диагностирован отёк мозга. Врачи провели спортсмену трепанацию черепа, но спасти его жизнь не смогли.

Ранее сообщалось, что промоутерская компания собрала почти $50 тыс. для семьи Дадашева.