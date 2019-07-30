«Прощание пройдёт в воскресенье»: боксёра Дадашева похоронят в Санкт-Петербурге 4 августа

Российский боксёр Максим Дадашев будет похоронен в воскресенье, 4 августа. Об этом сообщила жена спортсмена. Также она рассказала, что прощание с бойцом состоится в Петергофском морге Николаевской больницы Санкт-Петербурга. Между тем супруга Дадашева и Федерация бокса России намерены подать иск против организаторов турнира, после которого спортсмен скончался. В федерации считают, что Максиму не была должным образом оказана первая помощь.

Прощание с российским боксёром Максимом Дадашевым, скончавшимся после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом, пройдёт в Санкт-Петербурге 4 августа. Об этом сообщается на странице Дадашева в Instagram, которую ведёт жена боксёра. Прощание со спортсменом состоится в Петергофском морге Николаевской больницы Санкт-Петербурга в 09:00.

К тому моменту тело Дадашева уже будет доставлено на родину. Ранее сообщалось, что транспортировка была перенесена на несколько дней из-за проблем с документами, однако бывший тренер спортсмена Руслан Дотдаев опроверг эту информацию.

«Что касается возвращения тела Максима в Петербург, никакой задержки нет. Осталось получить справку о том, что нет инфекции. В воскресенье никто не работал, поэтому получим документ сегодня», — приводит слова Дотдаева «Комсомольская правда».

Смерть 28-летнего Дадашева никого не оставила равнодушным. Соболезнования его семье продолжают поступать спустя неделю после трагедии. Вдова боксёра Елизавета Апушкина опубликовала на его странице в Instagram пост с благодарностью в адрес всех неравнодушных.

«Хочу сказать огромное спасибо друзьям Максима, спортсменам и всем людям, которые объединились и пытаются в память о нём помочь мне и сыну — советами, сочувствием, средствами! Спасибо вам огромное, вы правда даёте возможность поверить, что в этом мире есть ещё и что-то доброе», — написала Апушкина.

В интернете продолжается сбор средств для семьи спортсмена, инициированный североамериканскими болельщиками и проводимый при поддержке промоушена Top Rank. На сегодняшний день было собрано более $43 тыс. К благотворительной акции присоединилась компания Bellator, занимающаяся организацией поединков в смешанных единоборствах.

«С уходом из жизни Максима Дадашева бойцовское сообщество потеряло близкого члена своей семьи. Просим вас последовать примеру нашей организации и её президента Скотта Кокера и перевести личное пожертвование семье Максима», — говорится в заявлении, опубликованном на странице Bellator в Twitter.

В настоящий момент Апушкина совместно с Федерацией бокса России готовится подать в суд на организаторов рокового поединка. Предполагается, что во время его проведения был допущен ряд нарушений, которые привели к трагедии.

«Иск будет подан от имени вдовы Дадашева, федерация окажет помощь и содействие. Мы уже подключили юристов, которые готовят документы. Для этого есть два фактора. Во-первых, есть подозрение, что не была проверена подлинность медицинских документов Максима и что у него до этого были проблемы со здоровьем. Во-вторых, были нарушены правила оказания первой медицинской помощи боксёру как на ринге, так и за его пределами, что тоже могло привести к такому результату», — приводит слова представителей Федерации бокса России ТАСС.

Гибель Дадашева, а также смерть аргентинца Уго Сантильяна, скончавшегося вследствие полученных в поединке травм через два дня после россиянина, вызвали новую волну критики профессионального бокса. По мнению некоторых болельщиков и экспертов, его опасность заключается в том, что порой на первом месте стоят результат и призовые, а не здоровье спортсменов. В качестве наиболее эффективной меры, которая могла бы предотвратить подобные трагедии в будущем, предлагается более пристально отслеживать состояние участников боёв.

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«Я присутствовал на том поединке. Мы понимали, что пуэрториканец побеждает... Но Дадашев боролся — он победил в девятом раунде и уступил в десятом. Я понимал, что он проигрывает, но не знал, что с его состоянием что-то не так. До тех пор, пока между одиннадцатым и двенадцатым раундом, сидя в углу, он не перестал реагировать (на слова секундантов и наставника. — RT). Мне сложно судить о причинах, потому что я не врач, но я бы сказал, просто предположил, что боксёрам перед боями необходимо чаще, чем это делается сейчас, проводить сканирование мозга. Знаю, что иногда обследования не проводят на протяжении трёх-четырёх лет, если за это время бойца не отправляли в нокдаун. В связи с этим я бы предположил (и я надеюсь, меня поддержит медицинское сообщество), что более частые сканирования мозга, возможно, могли бы предотвратить это», — заявил глава Top Rank Боб Арум в интервью DAZN.

20 июля Дадашев встречался с Матиасом в бое за статус обязательного претендента на титул Международной федерации бокса (IBF) в первом полусреднем весе. После одиннадцатого раунда россиянину стало плохо, и его команда была вынуждена остановить встречу и признать поражение. Медики диагностировали у него сильный отёк мозга и провели трепанацию черепа. Спортсмен был введён в искусственную кому, однако скончался 23 июля, не приходя в сознание.