Отправление тела боксёра Дадашева из США в Россию задерживается
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«Тело будет отправлено в Санкт-Петербург в среду или четверг. Процесс затягивается из-за небольших сложностей с документами», — приводит слова представителя Федерации бокса России ТАСС.
Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.
После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля боксёр скончался.
Ранее казахстанский боксёр Геннадий Головкин выразил соболезнования по поводу смерти Дадашева и Сантильяна.