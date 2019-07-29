Отправление тела боксёра Дадашева из США в Россию задерживается

В Федерации бокса России сообщили, что тело погибшего в результате полученных в поединке травм Максима Дадашева будет доставлено из США в Россию позже запланированного срока.

«Тело будет отправлено в Санкт-Петербург в среду или четверг. Процесс затягивается из-за небольших сложностей с документами», — приводит слова представителя Федерации бокса России ТАСС.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля боксёр скончался.

Ранее казахстанский боксёр Геннадий Головкин выразил соболезнования по поводу смерти Дадашева и Сантильяна.