Отправление тела боксёра Дадашева из США в Россию задерживается

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В Федерации бокса России сообщили, что тело погибшего в результате полученных в поединке травм Максима Дадашева будет доставлено из США в Россию позже запланированного срока.
Отправление тела боксёра Дадашева из США в Россию задерживается
  • © Scott Taetsch
  • Gettyimages.ru

«Тело будет отправлено в Санкт-Петербург в среду или четверг. Процесс затягивается из-за небольших сложностей с документами», — приводит слова представителя Федерации бокса России ТАСС.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля боксёр скончался.

Ранее казахстанский боксёр Геннадий Головкин выразил соболезнования по поводу смерти Дадашева и Сантильяна.

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