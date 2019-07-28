Головкин выразил соболезнования по поводу смерти боксёров Дадашева и Сантильяна

Короткая ссылка
Казахстанский боксёр Геннадий Головкин выразил свои соболезнования по поводу трагических событий, которые произошли в данном виде спорта.
Головкин выразил соболезнования по поводу смерти боксёров Дадашева и Сантильяна
  • © Scott Taetsch
  • Gettyimages.ru

«Хочу ещё раз выразить соболезнования и слова поддержки семьям и близким Максима Дадашева и Уго Сантильяна. Невосполнимые потери для нас. Бокс — это тяжёлый спорт, и единственный, кто рискует, — тот, кто выходит на ринг. Это должны помнить все, кто остаётся по другую сторону канатов», — написал Головкин в Instagram.

Максим Дадашев скончался в больнице в США 23 июля. 28-летний спортсмен умер в результате травм, которые получил в бою с Сабриэлем Матиасом. 25 июля от травм, полученных в поединке с уругвайцем Эдуардо Абреу, скончался 23-летний аргентинец Сантильян.

Ранее Уайлдер заявил, что Джошуа не сможет победить Руиса в реванше.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить