Головкин выразил соболезнования по поводу смерти боксёров Дадашева и Сантильяна

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин выразил свои соболезнования по поводу трагических событий, которые произошли в данном виде спорта.

«Хочу ещё раз выразить соболезнования и слова поддержки семьям и близким Максима Дадашева и Уго Сантильяна. Невосполнимые потери для нас. Бокс — это тяжёлый спорт, и единственный, кто рискует, — тот, кто выходит на ринг. Это должны помнить все, кто остаётся по другую сторону канатов», — написал Головкин в Instagram.

Максим Дадашев скончался в больнице в США 23 июля. 28-летний спортсмен умер в результате травм, которые получил в бою с Сабриэлем Матиасом. 25 июля от травм, полученных в поединке с уругвайцем Эдуардо Абреу, скончался 23-летний аргентинец Сантильян.

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