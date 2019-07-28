Уайлдер считает, что Джошуа не сможет победить Руиса в реванше

Короткая ссылка
Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе Деонтей Уалдер считает, что бывшему обладателю четырёх поясов Энтони Джошуа не удастся вернуть свои титулы в повторном поединке с Энди Руисом.
Уайлдер считает, что Джошуа не сможет победить Руиса в реванше
  • © Rich Graessle/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Поражение от Руиса — не конец для Джошуа. Даже если он проиграет и в повторном поединке — что, я думаю, и произойдёт, — это не поставит на нём крест. Не думаю, что Энтони понимает причины поражения. Он упал в нокдаун четыре раза, и, на мой взгляд, просто сдался», — цитирует Уайлдера BoxingScene.

Также американец добавил, что был счастлив за Руиса после его победы, так как он тоже выходец из бедной семьи.

Ранее сообщалось, что чемпион WBO и WBC Рамирес пожертвует свои вещи в фонд Дадашева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить