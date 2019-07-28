Уайлдер считает, что Джошуа не сможет победить Руиса в реванше
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«Поражение от Руиса — не конец для Джошуа. Даже если он проиграет и в повторном поединке — что, я думаю, и произойдёт, — это не поставит на нём крест. Не думаю, что Энтони понимает причины поражения. Он упал в нокдаун четыре раза, и, на мой взгляд, просто сдался», — цитирует Уайлдера BoxingScene.
Также американец добавил, что был счастлив за Руиса после его победы, так как он тоже выходец из бедной семьи.
Ранее сообщалось, что чемпион WBO и WBC Рамирес пожертвует свои вещи в фонд Дадашева.