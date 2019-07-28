СМИ: Чемпион WBO и WBC Рамирес пожертвует свои вещи в фонд Дадашева

Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и Всемирной боксёрской организации (WBO) американец Хуан Карлос Рамирес пожертвует свои вещи в фонд погибшего в результате полученных во время поединка травм россиянина Максима Дадашева.

Как сообщает в своём Twitter журналист Лэнс Пагмир, Рамирес пожертвует в фонд свои вещи, которые оцениваются в $30 тыс. Также американский боксёр планирует отдать в фон часть своего гонорара от победы над Морисом Хукером.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля боксёр скончался.

Ранее жена Дадашева обвинила рефери в смерти своего супруга.