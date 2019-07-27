Жена Дадашева: халатность рефери стоила моему мужу жизни

Супруга российского боксёра Максима Дадашева Елизавета Апушкина обвинила рефери поединка с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом в смерти своего мужа.

«Хочу ответить всем, кто пишет в комментариях: «Надо было сдаться, остался бы жив». Да, если бы это было возможно, я с радостью отдала бы свою жизнь взамен его! Но те, кто пишет подобные комментарии, наверное, очень далеки от спорта. Я имею в виду не занятия в спортзале, поверьте, они не имеют ничего общего с большим спортом — спортом высших достижений», — написала Апушкина в Instagram своего мужа.

Она подчеркнула, что её супруг никогда бы не сдался и для ситуаций, подобных случившемуся с ним, в ринге есть рефери, который должен защищать жизнь и здоровье спортсмена и обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесён ущерб.

«Рефери ни разу даже не подошёл к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в угол врача для осмотра. Если бы тренер не остановил бой, рефери бы вызвал его и на 12-й раунд. Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу. Я буду судиться с Атлетической комиссией штата Мэриленд и выдвигать иск против рефери в ринге», — добавила супруга погибшего спортсмена.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке с Матиасом, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России подаст в суд на организаторов боя Дадашева.