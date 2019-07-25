СМИ: Аргентинский боксёр Сантильян скончался от полученных травм во время боя
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Как сообщает Clarin, аргентинский боксёр Уго Сантильян после поединка с уругвайцем Эдуардо Абреу был доставлен в больницу с кровяным сгустком в мозгу. После операции у спортсмена была зафиксирована остановка сердца и дыхания. Спасти боксёра не удалось.
Поединок между Сантильяном и Абреу завершился вничью. Всего на профессиональном ринге аргентинец одержал 19 побед, одну ничью и уступил в семи встречах.
Ранее сообщалось, что Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом.