СМИ: Аргентинский боксёр Сантильян скончался от полученных травм во время боя

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Аргентинский боксёр Уго Сантильян, выступавший в суперлёгкой весовой категории, умер в госпитале после поединка с уругвайцем Эдуардо Абреу.
СМИ: Аргентинский боксёр Сантильян скончался от полученных травм во время боя
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Как сообщает Clarin, аргентинский боксёр Уго Сантильян после поединка с уругвайцем Эдуардо Абреу был доставлен в больницу с кровяным сгустком в мозгу. После операции у спортсмена была зафиксирована остановка сердца и дыхания. Спасти боксёра не удалось.

Поединок между Сантильяном и Абреу завершился вничью. Всего на профессиональном ринге аргентинец одержал 19 побед, одну ничью и уступил в семи встречах.

Ранее сообщалось, что Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом.

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