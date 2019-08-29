«Она делала возможное реальным»: американская гонщица Комбс погибла при попытке установить рекорд скорости

Американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла в США при попытке побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле. Трагедия произошла в пустыне Алворда в штате Орегон. Представители мира авто- и мотоспорта, в том числе экс-пилот «Формулы-1» Дженсон Баттон, выразили соболезнования родным и близким Комбс.

Известная американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла в аварии, пытаясь установить рекорд скорости на реактивном автомобиле. Эту информацию подтвердили представители её семьи.

«Джесси славилась лучезарной улыбкой, оптимизмом и упорством на пути к мечте. Её настрой был заразительным, и она служила примером для подражания для многих девочек и женщин по всему миру. Те, кто любил и следил за её успехами, становились семьёй, которую связывали приключения и страсть. Фанаты её обожали, а она жила, чтобы их вдохновлять. С 2012 года Джесси больше всего мечтала стать самой быстрой женщиной на Земле. Комбс была одной из немногих мечтателей, которым хватало смелости сделать возможное реальным. Она покинула этот свет, развив за рулём скорость выше, чем любая другая представительница автоспорта истории», — приводит текст заявления портал Autoblog.

Кроме того, они сообщили, что в память о спортсменке будет основан благотворительный фонд, который будет помогать девушкам и женщинам «осуществить их мечту».

Трагедия произошла в пустыне Алворда, расположенной в штате Орегон и хорошо известной всем любителям реактивных автомобилей. Местные правоохранительные органы в настоящий момент пытаются выяснить, что именно стало причиной несчастного случая.

Предполагается, что речь идёт о возгорании, однако подробности станут известны, когда будут восстановлены бортовые компьютеры, содержащие информацию о моторе. При этом коллега и молодой человек гонщицы Крис Мэдден, находившийся на месте аварии, заверил, что ей была незамедлительно оказана первая помощь, однако все попытки спасти девушку не увенчались успехом.

С самого детства жизнь Комбс была тесно связана с автомобилями. Получив специальность автомеханика, она не стала на этом останавливаться и сама начала принимать участие в гонках.

В 2013 году спортсменка присоединилась к гоночной команде North American Eagle, специализирующейся на реактивных машинах, сконструированных на базе истребителей. Тогда же она установила первый рекорд на четырёхколёсном автомобиле среди женщин, составивший 632 км/ч. Спустя три года она обновила это достижение, достигнув скорости 769 км/ч. В день гибели Комбс пыталась установить новый рекорд.

«Может казаться, что подвергать себя риску — это безрассудство. Но тот, кто готов рисковать, добивается великих свершений. Люди называют меня сумасшедшей. Я им отвечаю: «Спасибо», — написала гонщица за несколько дней до трагедии.

Благодаря своим достижениям Комбс получила прозвище «самая быстрая женщина на четырёх колёсах», а также стала настоящей легендой автоспорта. Однако главной целью в жизни для неё оставался рекорд скорости среди всех транспортных наземных средств, который в настоящий момент принадлежит американской каскадёрше Китти О’Нилл и составляет 843 км/ч.

Комбс была ведущей нескольких передач об автомобилях и экстремальных видах спорта, а также принимала участие в известном шоу телеканала Discovery «Разрушители легенд». Помимо этого, она активно занималась продвижением женского автоспорта.

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Гибель Комбс потрясла весь мир авто- и мотоспорта. Представители разных дисциплин выразили соболезнования её родным и близким. Среди них семикратный чемпион США по мотокроссу Джереми Макграт, бывший гонщик «Формулы-1» Дженсон Баттон, а также первая чемпионка Канады по мотокроссу и обладательница нескольких рекордов Гиннеса Джолин ван Вугт.

«Мне посчастливилось встретить Джесси Комбс совсем недавно, в этом месяце, в Стерджисе. Если вы не знаете, кто эта женщина, вам необходимо узнать. Эта необузданная, одухотворённая, неповторимая и бесстрашная красавица покинула нас слишком рано. Я искренне соболезную её семье, друзьям, поклонникам и представителям автоспорта. В этом году было слишком много потерь», — написала ван Вугт.

К соболезнованиям присоединился и известный американский гонщик Вон Гиттин — младший. Он особо отметил целеустремлённость Комбс, которая вдохновляла многих людей по всему миру.

«Никогда не забуду наш разговор на прошлой неделе. Я спросил, по силам ли ей предстоящее испытание. В ответ она сказала: «Да я же самая быстрая женщина в мире и с нетерпением жду возможности выйти на новый уровень». Затем она принялась увлечённо и подробно рассказывать о процессе езды на своём реактивном автомобиле и о том, чего они собирались достичь. Своей уверенностью она развеяла все мои сомнения. С огромной любовью и уважением обращаюсь ко всем, кто скорбит о потере этой крутой девчонки. Ты ушла, занимаясь своим любимым делом, мы будем по тебе скучать», — написал Гиттин — младший.