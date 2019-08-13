Проверочная рокировка: почему вместо Квята на повышение в Red Bull пошёл его напарник Албон

Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят продолжит выступать за команду Toro Rosso. У гонщика был шанс перебраться в Red Bull, после того как там освободилось место из-за ухода Пьера Гасли. Однако руководство «быков» приняло решение поменять француза местами с Александром Албоном, который в сезоне-2019 был напарником россиянина по Toro Rosso. Теперь Квят сможет рассчитывать на переход в старшую команду только в следующем году.

Обычно в «Формуле-1» новости о переходе пилотов из одной команды в другую гремят под конец сезона или уже после финального Гран-при. В разгар чемпионата перестановки крайне редки, но всё-таки возможны, если речь идёт об очень близких друг к другу командах.

В понедельник, 12 августа, выступающие на средства одного титульного спонсора Red Bull и Toro Rosso произвели обмен. Из основной команды ушёл Пьер Гасли, а на замену ему пришёл не Даниил Квят, как можно было бы предположить, а его напарник Александр Албон. В новых составах команды будут выступать, начиная с Гран-при Бельгии, который состоится 1 сентября.

«Red Bull находится в уникальном положении: в нашем распоряжении четыре талантливых пилота «Формулы-1», с которыми заключены контракты и которых можно ротировать между командой и Toro Rosso. Команда оценит работу Алекса по итогам девяти предстоящих гонок, чтобы принять обоснованное решение о том, кто будет напарником Макса в 2020 году», — прокомментировали перестановку в Red Bull.

«Все в команде с нетерпением ждут встречи с Алексом и возможности поддержать его в ходе нового этапа его карьеры в «Формуле-1», — добавили в пресс-службе Red Bull.

В этой рокировке есть сразу несколько моментов, требующих более тщательного рассмотрения. Для самого Гасли она наверняка стала шоком. Полтора месяца назад советник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко уверял журналистов, что француз останется пилотом австрийской конюшни до конца сезона и может быть спокоен за своё место.

Прошедшие с тех пор события показали, что 23-летнему пилоту действительно рано представлять столь серьёзную команду, к которой он присоединился в 2019-м. Гасли ни разу не попал на пьедестал почёта, хотя его машина и является одной из самых быстрых в пелотоне. Лучшим результатом гонщика стало четвёртое место в Великобритании, за которым последовало неудачное выступление в Германии. Вероятно, последней каплей для Red Bull стали шестая позиция Пьера по итогам этапа Венгрии и отставание на круг от Ферстаппена, хотя даже после этого руководитель команды Кристиан Хорнер говорил, что до конца сезона изменений на планируется.

Успехи голландца также сыграли большую роль в случившейся перестановке, ведь на его фоне Гасли смотрелся особенно плохо. Ферстаппен в этом сезоне одержал две победы, ни разу не опустился ниже пятого места и принёс команде три дополнительных очка за быстрейшие круги. Благодаря ему Red Bull всё ещё борется с Ferrari, у которой побед пока нет, за второе место в Кубке конструкторов, но не может сделать решающий рывок именно из-за тормозящего команду второго пилота.

A new look line up for Spa 🇧🇪 @Max33Verstappen and @alex_albon to take on Belgium together 👊 #givesyouwingspic.twitter.com/7rCHI09xVE — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) August 12, 2019

И поскольку решение о смещении Гасли было принято, на его место вполне логично напрашивался Даниил Квят. Во-первых, ему не занимать опыта, в том числе в выступлениях за основную команду. Во-вторых, недавно он оказался на подиуме Гран-при Германии, сохранив хладнокровие в тяжелейших условиях. В-третьих, россиянин просто выступает лучше Албона — уроженец Уфы набрал больше очков, чаще финишировал на более высокой позиции, и только счёт в квалификации между ними равный.

You can see how much it means to everyone, our first podium since Monza 2008... How sweet it is! 🏆



Couldn't have thrown @kvyatofficial higher if they tried 😅#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/14dBEbqbc7 — Toro Rosso (@ToroRosso) July 28, 2019

Тем не менее место в Red Bull, о котором мечтают многие пилоты «Формулы-1», досталось представителю Таиланда. Его путь до места в команде из «Большой тройки» получился очень коротким. Ещё год назад он выступал в «Формуле-2» и не был фаворитом даже в ней, заняв в итоге третье место позади Джорджа Расселла и Ландо Норриса, которые тоже перешли в «Королевские гонки».

Албону для повышения хватило 12 гонок в Toro Rosso, в которых он заработал 16 очков. Для сравнения — Квяту понадобилось 19 заездов, Ферстаппен был пилотом итальянской конюшни 23 раза, Гасли ждал повышения в течение 26 Гран-при, а уже покинувший систему Red Bull Даниэль Риккардо провёл 39 гонок за дочернюю команду. Впрочем, если брать в расчёт среднее набранное количество очков за гонку, то по этому показателю Албон уступает только Ферстаппену.

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Довольно успешный дебют в «Формуле-1» не отменяет того факта, что таиландский пилот ещё не набрал достаточного опыта для борьбы за подиум и не опробовал хотя бы по разу все Гран-при на болиде Toro Rosso. В Red Bull перед ним по-прежнему будет стоять очень тяжёлая задача бороться на равных с Ферстаппеном и набирать очки для команды. Впрочем, если в австрийском коллективе больше не лукавят и действительно хотят просто поверить Албона в деле, то с задачей «не навредить» он может справиться.

Хотя у 25-летнего Квята именно сейчас, после разочарования в Гасли, были отличные шансы во второй раз оказаться в Red Bull, для него ещё не всё потеряно. Проверка Албона в равной степени может оказаться как удачной, так и не очень. Во втором случае у руководства концерна не будет иного выхода, кроме как подписать российского гонщика на 2020 год, если только не возникнет совсем неожиданный вариант в виде хорошо себя проявившего пилота из другой команды.

Пока что переживать за Квята не стоит — его судьба будет решаться в конце года, и он делает всё возможное, чтобы карьера пошла в гору. В «Формуле-1» побеждает не тот, кто лидирует в середине гонки, а тот, кто опережает всех на финише. Это утверждение применимо и к борьбе за самые выгодные контракты и возможности управлять лучшими машинами.