Восьмой триумф Хэмилтона, рекорд круга Ферстаппена и 15-е место Квята: итоги Гран-при Венгрии в «Формуле-1»

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на 12-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Венгрии. Британец выиграл восьмую гонку в нынешнем сезоне и упрочил своё лидерство в общем зачёте. Макс Ферстаппен впервые в карьере стал сильнейшим в квалификации и установил рекорд круга по ходу заезда, но занял лишь второе место. Россиянин Даниил Квят не смог повторить свой результат на Гран-при Германии и финишировал 15-м.

Первый день

Гран-при Германии наглядно показал, какой интересной может быть гонка, если добавить немного дождя. «Формула-1» на прошлой неделе изобиловала интересными событиями, многочисленными обгонами, рискованными тактиками и сенсационными результатами. Если на трассе накрапывает дождь, то бенефис Льюиса Хэмитона и доминирование Mercedes прекращаются, и в гонках появляется интрига.

Казалось, что на следующем этапе — Гран-при Венгрии — история повторится. В первый день свободных заездов командам приходилось доставать из запасников промежуточные шины. Гоночные шины держали сцепление недостаточно, так как асфальт на «Хунгароринге» всегда слишком скользкий и грязный для болидов, развивающих скорость под 300 км/ч. Первая тренировка в пятницу запомнилась разворотами Серхио Переса и триумфатора немецкой гонки Макса Ферстаппена.

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Дождя утром было всё-таки мало, и Льюис Хэмилтон, одержавший рекордное количество побед, показал лучшее время. Его напарник Валттери Боттас в это время находился в гараже, так как у его болида отказал двигатель. Лучшее время после британца показали Ферстаппен и Себастьян Феттель, которых разделила всего лишь одна тысячная секунды.

Вечером дождь усилился, но трасса поначалу успевала высыхать, так что все пилоты продолжили анализировать поведение гоночных шин. Напарнику Даниила Квята Александру Албону всё же стоило проявить осторожность. Пилот Toro Rosso вылетел с трассы и ударился о барьер. Гонщикам пришлось перестраховаться и вторую половину свободных заездов провести на промежуточной резине. На этот раз дождь испортил настроение Хэмилтону — до смены шин он успел показать только третье время, уступив двум пилотам Red Bull Пьеру Гасли и Максу Ферстаппену.

Второй день

В субботу дождь пилотов уже не беспокоил, но планы на тренировку спутал инцидент, произошедший в «Формуле-2». Утром на трассе взорвался мотор у гонщика Ральфа Бошунга. В четвёртом повороте «Хунгароринга» разлились целые лужи масла, от которых стюарды не успели вовремя очистить асфальт. Трассу пришлось засыпать мелом, а старт свободных заездов перед квалификацией отложить на десять минут. Когда гонщики проезжали опасный участок, в воздух поднимались настоящие белые тучи.

Заключительная тренировочная сессия прошла спокойно, и никаких инцидентов зафиксировано не было. Хэмилтон вернулся на первую строчку протокола, побив рекорд трассы, но преимущества над лидерами Red Bull и Ferrari он почти не получил. Ферстаппен и Феттель уместились в 0,082 секунды от британского гонщика.

Даниил Квят на всех тренировках демонстрировал заявку на попадание во второй сегмент квалификации. В пятницу вечером он даже показал десятое время, но в условиях, приближённых к соревновательным, отодвинулся на 12-е место. Молодой отец утром субботы отставал от первой десятки на 0,2 секунды.

Несмотря на неплохие предпосылки, в квалификации россиянин не смог прорваться в первую десятку и не попал во второй сегмент. Квят показал 13-е время и остался позади своего партнёра по Toro Rosso Александера Албона. Как оказалось, одной из причин такого невыразительного выступления стало недопонимание с командой. По словам Даниила, на вторую попытку он выехал с неверными настройками, что немного повлияло на результат.

Квалификация также обернулась разочарованием для Даниэля Риккардо из Renault. Он показал лишь 18-е время, а впоследствии ухудшил своё положение, решившись на замену мотора. Австралиец получил штраф и был вынужден начинать гонку с последнего места. Как объяснил спортивный директор конюшни Алан Пермейн, команда решила сработать на опережение, чтобы избежать наказаний во время самого заезда.

Неудача постигла и гонщика Ferrari Шарля Леклера. В первом сегменте он не справился с управлением, вследствие чего его болид врезался в отбойник. Однако это не помешало спортсмену выправить ситуацию и показать четвёртый результат.

Главным триумфатором квалификации стал Макс Ферстаппен, который впервые в карьере завоевал поул-позишен. Голландец оказался впереди обоих представителей Mercedes, при этом Валттери Боттас уступил ему всего 0,018 секунды. На пятой строчке расположился партнёр Леклера по Ferrari Себастьян Феттель, а ещё один пилот Red Bull Пьер Гасли — на шестой.

Гонка

В отличие от квалификации, в самом заезде Боттас не смог составить должную конкуренцию Ферстаппену. Уже на старте он повредил крыло на своей машине и был вынужден преждевременно отправиться в боксы. Впоследствии финн так и не смог наверстать упущенное и финишировал лишь на восьмой строчке. Валттери второй Гран-при подряд не смог попасть в пятёрку сильнейших, и это при том, что на десяти предыдущих это ему непременно удавалось.

В отсутствие Боттаса, в борьбе за победу схлестнулись Макс Ферстаппен и лидер сезона Льюис Хэмилтон. На протяжении первой половины гонки голландец уверенно удерживал первую строчку, а в один момент и вовсе оторвался от своего визави более чем на 15 секунд. В этот момент многим показалось, что интрига практически угасла, но руководство немецкой конюшни вовремя организовало своему гонщику пит-стоп.

На свежих шинах британец был неудержим. Хэмилтон три раза подряд превзошёл достижение Михаэля Шумахера 2004 года и установил новый рекорд круга на Гран-при Венгрии, после чего обошёл Ферстаппена. Правда, Макс не сдался и после захода в боксы перекрыл достижение Льюиса (1 минута 17,103 секунды), но для победы этого оказалось недостаточно.

Хэмилтон выиграл восьмую гонку в нынешнем сезоне и укрепил свою позицию в генеральной классификации. На данный момент в его активе 250 очков, что на 62 больше, чем у его напарника Боттаса. Ферстаппен с 181 баллом занимает третье место, а вслед за ним расположились Феттель (156) и Леклер (132) из Ferrari.

Что касается Квята, то на этот раз он не смог порадовать российских болельщиков успешным выступлением и финишировал во втором десятке. По ходу гонки россиянин потерял ещё две позиции и завершил заезд на 15-м месте.

В отличие от других этапов чемпионата мира, Гран-при Венгрии не запомнился большим количеством аварий. Единственный сход с дистанции был зафиксирован лишь на 50-м круге, когда трассу был вынужден покинуть Ромен Грожан. Во время пит-стопа техники допустили ошибку и не закрутили заднее левое колесо на болиде француза.