Подиум Квята, победа Ферстаппена и провал Хэмилтона: итоги Гран-при Германии в «Формуле-1»

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Владимир Зайвый
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе «Формулы-1» в этом сезоне — Гран-при Германии. Он поднялся на подиум в третий раз за карьеру и впервые в составе своей нынешней команды. Победу в непростых дождевых условиях одержал Макс Ферстаппен из Red Bull. Вторым к финишу пришёл Себастьян Феттель из Ferrari, стартовавший с 19-й позиции. Лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон из-за нескольких ошибок при прохождении трассы и плохой работы команды занял 11-е место.
Подиум Квята, победа Ферстаппена и провал Хэмилтона: итоги Гран-при Германии в «Формуле-1»
  • AFP
  • © Andrej Isakovic

Первый день

Впервые за 13 лет автодром «Хоккенхаймринг» провёл у себя Гран-при Германии в нечётный год. Долгое время между этой трассой и «Нюрбургрингом» действовало соглашение, по которому этап «Формулы-1» должен был каждый год проходить то на одной, то на другой из них. В Нюрбурге, правда, этим правом давно не хотят пользоваться. В 2015 и 2017 годах гонок на немецкой земле не было из-за финансовых проблем организаторов.

Теперь же устоявшийся порядок нарушен, и любителям автоспорта в Германии не нужно ждать два года, чтобы своими глазами увидеть борьбу двух предметов национальной гордости — команды Mercedes и Себастьяна Феттеля. Правда, тот факт, что «Хоккенхаймринг» два раза подряд раскрыл свои двери, вовсе не означает, что гонка окончательно прописалась на этой трассе. Провести её удалось благодаря спонсорской поддержке Mercedes, который в этом году празднует своё 125-летие. Чтобы отметить это событие с болельщиками, команда взяла на себя часть расходов, но при этом не обещала, что оплатит и третью гонку в следующем году.

В первый день Гран-при у немецкой конюшни не оказалось никакого преимущества домашней трассы. На автодроме, раскалённом от захватившей Европу жары, с шинами лучше обращались пилоты Ferrari. Первая пятничная тренировка осталась за Себастьяном Феттелем. Он провёл утреннюю сессию на шинах Soft, в то время как лидер чемпионата Льюис Хэмилтон не рисковал использовать шины мягче чем Medium. Британский пилот уступил заодно и Шарлю Леклеру, но всего лишь 0,05 секунды. Валттери Боттас в стартовой разминке не был заметен, а в конце и вовсе вылетел с трассы, однако избежал аварии.

Вечером стало ещё жарче, и многие пилоты по-прежнему отказывались тестировать шины, так как полученную информацию всё равно нельзя было применить в гонке — синоптики прогнозировали более мягкие погодные условия в заключительный день. Гонщики предпочитали работать с настройками машин.

Вновь лучшие секунды показала Ferrari в полном составе, только теперь Хэмилтон уступил второму месту ещё меньше, а Боттас подтянулся к напарнику. Вечерняя сессия не удалась пилотам Red Bull: механики долго возились с болидом Макса Ферстаппена, а Пьер Гасли разбил машину, вылетев в последнем повороте, за неправильное прохождение которого организаторы пообещали аннулировать время в квалификации.

Второй день

Тренировка перед квалификацией подтвердила скорость Ferrari. Леклер показал лучшие секунды, после того как температура воздуха нормализовалась, и пилоты привели машины в боевое состояние. Феттель по-прежнему был неподалёку от своего напарника, но между ними всё-таки вклинился Ферстаппен. Боттас и Хэмилтон проехали максимально возможное количество кругов, но так и не смогли приблизиться к лидерам. Празднование юбилея вот-вот грозило сорваться — Mercedes в этом сезоне привык не бороться за самые высокие места, а сразу их получать.

Но вечерняя программа сразу же началась с сюрприза, к которому немецкие болельщики не могли быть равнодушны. После первого же круга квалификации Феттель вернулся в боксы и из них уже не выезжал. В его моторе возникли проблемы с подачей воздуха, решить которые оперативно было нельзя. Те зрители, что болели персонально за уроженца здешних мест, пали духом, а поклонники Mercedes, наоборот, должны были приободриться. Феттель впервые за два года не смог пройти хотя бы во второй сегмент квалификации.

У Ferrari ещё оставался Леклер, и поначалу он легко обгонял хозяев трассы, но после первого отсева выехал за пределы трассы, за что его время было аннулировано. У монегаска ещё были попытки, но на первую строчку он не вернулся. Борьба к тому времени накалилась до предела — пилоты показывали очень близкие результаты, особенно те, что боролись за продолжение борьбы. Между показавшим восьмой результат Нико Хюлькенбергом и Даниэлем Риккардо, который стал лишь 13-м, было всего 0,033 секунды!

Среди тех, кто не добрался до третьего сегмента, оказался Даниил Квят. В начале квалификации россиянин стал героем неприятного инцидента, когда его неправильно выпустили на пит-лейна, и он едва не столкнулся с Роменом Грожаном. К счастью, не было ни контакта, ни дальнейшего разбирательства со стороны организаторов. Но и прогресса у пилота Toro Rosso тоже не было — он смог дотянуться только до 14-й позиции на стартовом поле.

Финал квалификации начался так же, как и первая её часть — с обидной поломки у Ferrari. У Леклера забарахлила топливная система, и ему пришлось остаться в боксах и наблюдать за тем, как его поул-позицию разыгрывают другие гонщики. Ферстаппен пытался не допустить, чтобы Хэмилтон выиграл очередную квалификацию, но смог только прогнать Боттаса с первого ряда стартовой решётки. Лидер чемпионата, три раза побеждавший в Хоккенхайме, получил лучшую позицию для участия в гонке.

Гонка

В воскресенье погодные условия вновь резко изменились — невыносимую жару сменил непрекращающийся дождь. Пилотам со старта пришлось использовать специальные шины для мокрой трассы. На прогревочный круг гонщиков выводил автомобиль безопасности, который ко всеобщему неудовольствию долго не сворачивал в боксы. Целых четыре раза машины объехали весь «Хоккенхаймринг», на котором не было заметных луж, прежде чем им разрешили стартовать.

Хэмилтон сохранил лидерство, а за его спиной перестановки происходили одна за другой — у всех, кто стартовал под чётными номерами, произошло падение скорости из-за состояния трассы. Боттас вырвался на второе место, а Кими Райкконен на третье, хотя его вскоре всё-таки обогнал Ферстаппен. Много позиций потерял Квят, а Феттель, которому повезло стартовать 19-м из-за штрафа у Ландо Норриса, стремительно приближался к очковой десятке.

Увлекательная борьба на всех участках трассы продлилась недолго. Уже на пятой минуте гонки Серхио Перес разбил машину, вылетев с трассы. Большинство пилотов вернулись в боксы, чтобы взять промежуточные шины вместо дождевых, и этот выбор оказался правильным — те, кто не переобулся, стали пропускать всех подряд.

Квят этим воспользовался, чтобы начать своё восхождение. После ошибки не справившегося с управлением Пьера Гасли он вернулся на стартовую позицию, а пит-стоп Кевина Магнуссена позволил россиянину отыграть ещё одно место. Тут же не выдержал мотор у Даниэля Риккардо, но во время этого инцидента Квят не сориентировался вовремя и пропустил вперёд Гасли. Правда, тут же пилота Toro Rosso выручил разворот Карлоса Сайнса. Квят всё-таки закрепился на 12-м месте к середине гонки.

Когда казалось, что ситуация на трассе стабилизировалась, вновь на отдельных участках полил дождь. Тем не менее, пилоты один за другим стали переходить на гоночные шины, но некоторые ошибались с компоновкой. Ферстаппен на Medium сразу же развернулся на 360 градусов, в то время как гонщики с более мягкой резиной сразу же включились в гонку. Когда стало понятно, что продолжать надо именно на Soft, и за ним в боксы заехал не упускавший лидерства Хэмилтон.

Тут же после его возвращения в аварию попал Шарль Леклер. Пилот Ferrari едва задел стену, но выбраться из гравия уже не мог — болиды «Формулы-1» совсем не подходят для бездорожья. Сразу после схода Леклера дождь всё-таки усилился, и его очередной жертвой стал Хэмилтон. Пилот Mercedes вылетел с трассы, но ценой огромных усилий и сломанного антикрыла смог вернуться на трассу.

Этот ключевой момент гонки видели все, кроме механиков немецкой конюшни. К тому, что лидер чемпионата тут же поедет в боксы, никто оказался не готов. В боксах не подготовили запасного крыла и перепутали шины на замену. Целых полминуты Хэмилтон безучастно наблюдал за паникой вокруг него. Хотя в это же время всем остальным пилотам тоже ставили промежуточную резину, британец вернулся на трассу пятым. Впереди него оказались Ферстаппен, Хюлькенберг, Боттас и напарник Квята Александр Албон. Сам россиянин в результате всех перестановок поднялся на десятое место.

Хэмилтон, которому вдобавок назначили пятисекундный штраф за неправильный выезд с пит-лейна, вскоре поднялся на третье место, после чего за его спиной разбился Хюлькенберг — в очередной раз автомобилю безопасности пришлось выезжать на трассу.

Большинство пилотов рассчитывало на продолжительный дождь, но Квят и Магнуссен неожиданно решили их всех перехитрить и вернулись к гоночной компоновке. Для пилота Toro Rosso это решение оказалось гениальным. Он сразу же установил два подряд лучших круга, пока соперники с большим опозданием меняли шины.

Россиянин поднялся на второе место, уступая только Ферстаппену. При этом он наращивал преимущество относительно Лэнса Стролла из Racing Point и Боттаса. Хэмилтон на подиум уже никак не претендовал — ему надо было отбыть штраф на пит-стопе и к тому же он опять потерял время на развороте. Лидер чемпионата даже покинул очковую зону и больше в неё не возвращался.

Постоять за Mercedes пытался Боттас, но его атаки на Стролла ни к чему не привели, а затем он врезался носом в отбойник. После его аварии пилотам осталось проехать всего лишь пять кругов, а тройка лидеров по-прежнему состояла из Ферстаппена, Квята и Стролла.

И тут настал звёздный час Феттеля. Пилот, которого ещё недавно считали главным неудачником домашнего Гран-при, возобновил гонку с пятого места и успел за два круга до финиша догнать Квята. Следующая атака немца тоже оказалась удачной, и он поднялся на вторую позицию. Ферстаппен был уже далеко и сохранил за собой вторую победу за сезон, Феттель финишировал вслед за ним.

Квят занял третье место и впервые за три года оказался на подиуме в гонке «Формулы-1». Для Toro Rosso этот подиум вообще оказался первым за 11 лет, с тех пор как Феттель одержал победу в дождевом Гран-при Италии. За счёт такого выступления в Германии Квят поднялся на девятое место в общем зачёте этого сезона. Хэмилтон, несмотря на отсутствие очков, остался лидером чемпионата мира.

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