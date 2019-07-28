Подиум Квята, победа Ферстаппена и провал Хэмилтона: итоги Гран-при Германии в «Формуле-1»

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе «Формулы-1» в этом сезоне — Гран-при Германии. Он поднялся на подиум в третий раз за карьеру и впервые в составе своей нынешней команды. Победу в непростых дождевых условиях одержал Макс Ферстаппен из Red Bull. Вторым к финишу пришёл Себастьян Феттель из Ferrari, стартовавший с 19-й позиции. Лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон из-за нескольких ошибок при прохождении трассы и плохой работы команды занял 11-е место.

Первый день

Впервые за 13 лет автодром «Хоккенхаймринг» провёл у себя Гран-при Германии в нечётный год. Долгое время между этой трассой и «Нюрбургрингом» действовало соглашение, по которому этап «Формулы-1» должен был каждый год проходить то на одной, то на другой из них. В Нюрбурге, правда, этим правом давно не хотят пользоваться. В 2015 и 2017 годах гонок на немецкой земле не было из-за финансовых проблем организаторов.

Теперь же устоявшийся порядок нарушен, и любителям автоспорта в Германии не нужно ждать два года, чтобы своими глазами увидеть борьбу двух предметов национальной гордости — команды Mercedes и Себастьяна Феттеля. Правда, тот факт, что «Хоккенхаймринг» два раза подряд раскрыл свои двери, вовсе не означает, что гонка окончательно прописалась на этой трассе. Провести её удалось благодаря спонсорской поддержке Mercedes, который в этом году празднует своё 125-летие. Чтобы отметить это событие с болельщиками, команда взяла на себя часть расходов, но при этом не обещала, что оплатит и третью гонку в следующем году.

В первый день Гран-при у немецкой конюшни не оказалось никакого преимущества домашней трассы. На автодроме, раскалённом от захватившей Европу жары, с шинами лучше обращались пилоты Ferrari. Первая пятничная тренировка осталась за Себастьяном Феттелем. Он провёл утреннюю сессию на шинах Soft, в то время как лидер чемпионата Льюис Хэмилтон не рисковал использовать шины мягче чем Medium. Британский пилот уступил заодно и Шарлю Леклеру, но всего лишь 0,05 секунды. Валттери Боттас в стартовой разминке не был заметен, а в конце и вовсе вылетел с трассы, однако избежал аварии.

Trouble for @ValtteriBottas at the end of FP1 👀



He misses the barriers by inches



And picks up a lot of gravel on his way out#F1#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/rvMg3YjMA5 — Formula 1 (@F1) July 26, 2019

Вечером стало ещё жарче, и многие пилоты по-прежнему отказывались тестировать шины, так как полученную информацию всё равно нельзя было применить в гонке — синоптики прогнозировали более мягкие погодные условия в заключительный день. Гонщики предпочитали работать с настройками машин.

Вновь лучшие секунды показала Ferrari в полном составе, только теперь Хэмилтон уступил второму месту ещё меньше, а Боттас подтянулся к напарнику. Вечерняя сессия не удалась пилотам Red Bull: механики долго возились с болидом Макса Ферстаппена, а Пьер Гасли разбил машину, вылетев в последнем повороте, за неправильное прохождение которого организаторы пообещали аннулировать время в квалификации.

15 minutes before the end of FP2 😮



A dramatic ending to day one in Germany for Pierre Gasly 💥#F1#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/PK8dQDvptd — Formula 1 (@F1) July 26, 2019

Второй день

Тренировка перед квалификацией подтвердила скорость Ferrari. Леклер показал лучшие секунды, после того как температура воздуха нормализовалась, и пилоты привели машины в боевое состояние. Феттель по-прежнему был неподалёку от своего напарника, но между ними всё-таки вклинился Ферстаппен. Боттас и Хэмилтон проехали максимально возможное количество кругов, но так и не смогли приблизиться к лидерам. Празднование юбилея вот-вот грозило сорваться — Mercedes в этом сезоне привык не бороться за самые высокие места, а сразу их получать.

Но вечерняя программа сразу же началась с сюрприза, к которому немецкие болельщики не могли быть равнодушны. После первого же круга квалификации Феттель вернулся в боксы и из них уже не выезжал. В его моторе возникли проблемы с подачей воздуха, решить которые оперативно было нельзя. Те зрители, что болели персонально за уроженца здешних мест, пали духом, а поклонники Mercedes, наоборот, должны были приободриться. Феттель впервые за два года не смог пройти хотя бы во второй сегмент квалификации.

Not the end to his home qualifying Vettel would have wanted



Just minutes into Q1, he had to nurse the car back to the pits and didn't re-emerge #F1 🇩🇪 #GermanGPpic.twitter.com/IC3yWqiHP0 — Formula 1 (@F1) July 27, 2019

У Ferrari ещё оставался Леклер, и поначалу он легко обгонял хозяев трассы, но после первого отсева выехал за пределы трассы, за что его время было аннулировано. У монегаска ещё были попытки, но на первую строчку он не вернулся. Борьба к тому времени накалилась до предела — пилоты показывали очень близкие результаты, особенно те, что боролись за продолжение борьбы. Между показавшим восьмой результат Нико Хюлькенбергом и Даниэлем Риккардо, который стал лишь 13-м, было всего 0,033 секунды!

Среди тех, кто не добрался до третьего сегмента, оказался Даниил Квят. В начале квалификации россиянин стал героем неприятного инцидента, когда его неправильно выпустили на пит-лейна, и он едва не столкнулся с Роменом Грожаном. К счастью, не было ни контакта, ни дальнейшего разбирательства со стороны организаторов. Но и прогресса у пилота Toro Rosso тоже не было — он смог дотянуться только до 14-й позиции на стартовом поле.

😬😬😬😬😬



The pit lane is always tight - but this was a bit TOO close for Kvyat and Grosjean#F1 🇩🇪 #GermanGPpic.twitter.com/FD0LrGM38F — Formula 1 (@F1) July 27, 2019

Финал квалификации начался так же, как и первая её часть — с обидной поломки у Ferrari. У Леклера забарахлила топливная система, и ему пришлось остаться в боксах и наблюдать за тем, как его поул-позицию разыгрывают другие гонщики. Ферстаппен пытался не допустить, чтобы Хэмилтон выиграл очередную квалификацию, но смог только прогнать Боттаса с первого ряда стартовой решётки. Лидер чемпионата, три раза побеждавший в Хоккенхайме, получил лучшую позицию для участия в гонке.

Mercedes are celebrating their 125th year in motorsport this weekend - and they'll start the #GermanGP from pole thanks to this sizzling lap from @LewisHamilton#GermanGP 🇩🇪 #Fit4F1@pirellisportpic.twitter.com/IBO5hbhfSF — Formula 1 (@F1) July 27, 2019

Гонка

В воскресенье погодные условия вновь резко изменились — невыносимую жару сменил непрекращающийся дождь. Пилотам со старта пришлось использовать специальные шины для мокрой трассы. На прогревочный круг гонщиков выводил автомобиль безопасности, который ко всеобщему неудовольствию долго не сворачивал в боксы. Целых четыре раза машины объехали весь «Хоккенхаймринг», на котором не было заметных луж, прежде чем им разрешили стартовать.

Хэмилтон сохранил лидерство, а за его спиной перестановки происходили одна за другой — у всех, кто стартовал под чётными номерами, произошло падение скорости из-за состояния трассы. Боттас вырвался на второе место, а Кими Райкконен на третье, хотя его вскоре всё-таки обогнал Ферстаппен. Много позиций потерял Квят, а Феттель, которому повезло стартовать 19-м из-за штрафа у Ландо Норриса, стремительно приближался к очковой десятке.

LIGHTS OUT!



The German Grand Prix is under way



Raikkonen up to P3 early on



Vettel up to P14 early on#GermanGP#F1 🇩🇪 pic.twitter.com/7lu7uryumt — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

Увлекательная борьба на всех участках трассы продлилась недолго. Уже на пятой минуте гонки Серхио Перес разбил машину, вылетев с трассы. Большинство пилотов вернулись в боксы, чтобы взять промежуточные шины вместо дождевых, и этот выбор оказался правильным — те, кто не переобулся, стали пропускать всех подряд.

LAP 3/64



SAFETY CAR DEPLOYED



Sergio Perez is out after colliding with the wall 💥



Multiple cars returning to the pits for intermediate tyres#F1#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/doibw77DbH — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

Квят этим воспользовался, чтобы начать своё восхождение. После ошибки не справившегося с управлением Пьера Гасли он вернулся на стартовую позицию, а пит-стоп Кевина Магнуссена позволил россиянину отыграть ещё одно место. Тут же не выдержал мотор у Даниэля Риккардо, но во время этого инцидента Квят не сориентировался вовремя и пропустил вперёд Гасли. Правда, тут же пилота Toro Rosso выручил разворот Карлоса Сайнса. Квят всё-таки закрепился на 12-м месте к середине гонки.

LAP 16/64



And Ricciardo's race is over as his Renault comes to a halt#GermanGP#F1 🇩🇪 pic.twitter.com/K4lUiEg7am — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

Когда казалось, что ситуация на трассе стабилизировалась, вновь на отдельных участках полил дождь. Тем не менее, пилоты один за другим стали переходить на гоночные шины, но некоторые ошибались с компоновкой. Ферстаппен на Medium сразу же развернулся на 360 градусов, в то время как гонщики с более мягкой резиной сразу же включились в гонку. Когда стало понятно, что продолжать надо именно на Soft, и за ним в боксы заехал не упускавший лидерства Хэмилтон.

Тут же после его возвращения в аварию попал Шарль Леклер. Пилот Ferrari едва задел стену, но выбраться из гравия уже не мог — болиды «Формулы-1» совсем не подходят для бездорожья. Сразу после схода Леклера дождь всё-таки усилился, и его очередной жертвой стал Хэмилтон. Пилот Mercedes вылетел с трассы, но ценой огромных усилий и сломанного антикрыла смог вернуться на трассу.

LAP 30/64



And now it's race leader Lewis Hamilton's turn to find trouble



He spins off close to the pit lane entrance and loses some of his front wing 👀



A lengthy pit stop sees him re-emerge down in P5



The Safety Car is still out #GermanGP 🇩🇪 #F1pic.twitter.com/ksPGzJe8mz — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

Этот ключевой момент гонки видели все, кроме механиков немецкой конюшни. К тому, что лидер чемпионата тут же поедет в боксы, никто оказался не готов. В боксах не подготовили запасного крыла и перепутали шины на замену. Целых полминуты Хэмилтон безучастно наблюдал за паникой вокруг него. Хотя в это же время всем остальным пилотам тоже ставили промежуточную резину, британец вернулся на трассу пятым. Впереди него оказались Ферстаппен, Хюлькенберг, Боттас и напарник Квята Александр Албон. Сам россиянин в результате всех перестановок поднялся на десятое место.

Хэмилтон, которому вдобавок назначили пятисекундный штраф за неправильный выезд с пит-лейна, вскоре поднялся на третье место, после чего за его спиной разбился Хюлькенберг — в очередной раз автомобилю безопасности пришлось выезжать на трассу.

LAP 40/64



Heartbreak for @HulkHulkenberg as he crashes into the barriers and can't recover 💔



With a first F1 podium in sight, his race is over#F1#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/cS8IybB7sT — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

Большинство пилотов рассчитывало на продолжительный дождь, но Квят и Магнуссен неожиданно решили их всех перехитрить и вернулись к гоночной компоновке. Для пилота Toro Rosso это решение оказалось гениальным. Он сразу же установил два подряд лучших круга, пока соперники с большим опозданием меняли шины.

13 LAPS TO GO



1 VER

2 KVY 📸

3 STR 📸

4 BOT

5 SAI

7 ALB

8 GAS



WOW#F1#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/SQYMGKcxu6 — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

Россиянин поднялся на второе место, уступая только Ферстаппену. При этом он наращивал преимущество относительно Лэнса Стролла из Racing Point и Боттаса. Хэмилтон на подиум уже никак не претендовал — ему надо было отбыть штраф на пит-стопе и к тому же он опять потерял время на развороте. Лидер чемпионата даже покинул очковую зону и больше в неё не возвращался.

LAP 54/64



Another spin for Lewis Hamilton and more dicing with the barriers 😣



He manages to hold on but is currently down in P15#GermanGP 🇩🇪 #F1pic.twitter.com/omMMElUIqM — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

Постоять за Mercedes пытался Боттас, но его атаки на Стролла ни к чему не привели, а затем он врезался носом в отбойник. После его аварии пилотам осталось проехать всего лишь пять кругов, а тройка лидеров по-прежнему состояла из Ферстаппена, Квята и Стролла.

LAP 57/64: SAFETY CAR



The race goes from bad to worse for Mercedes 👀



Valtteri Bottas' race is over as pushes beyond the limit in the race for the final podium place 💥



Lewis Hamilton is down in P14#F1#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/NYu9T6MNrA — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

И тут настал звёздный час Феттеля. Пилот, которого ещё недавно считали главным неудачником домашнего Гран-при, возобновил гонку с пятого места и успел за два круга до финиша догнать Квята. Следующая атака немца тоже оказалась удачной, и он поднялся на вторую позицию. Ферстаппен был уже далеко и сохранил за собой вторую победу за сезон, Феттель финишировал вслед за ним.

Квят занял третье место и впервые за три года оказался на подиуме в гонке «Формулы-1». Для Toro Rosso этот подиум вообще оказался первым за 11 лет, с тех пор как Феттель одержал победу в дождевом Гран-при Италии. За счёт такого выступления в Германии Квят поднялся на девятое место в общем зачёте этого сезона. Хэмилтон, несмотря на отсутствие очков, остался лидером чемпионата мира.