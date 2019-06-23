Несостоявшийся Большой шлем Хэмилтона и пять отыгранных позиций Квята: итоги Гран-при Франции в «Формуле-1»

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Франции. Таким образом, он выиграл четвёртую гонку подряд в «Формуле-1» и шестую за сезон. Британец практически собрал Большой шлем благодаря старту с поул-позиции и лидерству на протяжении всей дистанции, однако в последний момент его рекорд на отдельно взятом круге был побит Себастьяном Феттелем из Ferrari. Даниил Квят приехал к финишу 14-м, стартовав с предпоследней позиции из-за замены элементов силовой установки.

Первый день

Хотя Гран-при Франции можно назвать самой старой из существующих автомобильных гонок в мире, для современных пилотов «Формулы-1» он представляет загадку. Чемпионская серия вернулась на родину автоспорта только в прошлом году, и трасса «Поль Рикар» по-прежнему плохо знакома не только гонщикам, но и зрителям.

Своим профилем она похожа на автодром имени Жиля Вильнёва в Канаде, откуда пелотон только что вернулся после скандальной гонки. Здесь есть те же резкие повороты, которые подходят Mercedes, и длинные прямые, проложенные словно специально для Ferrari. Так что возвращение «Формулы-1» в Европу вновь должно было быть отмечено противостоянием двух главных команд королевских гонок.

Правда, желание большинства команд испытать новинки для болидов добавляло некоторую долю непредсказуемости этому уикенду. В первой тренировке пятницы гонщики Mercedes долго не выезжали на трассу, но затем тут же показали лучшие секунды. Их главный конкурент, Себастьян Феттель, испытывал новое антикрыло и проиграл больше секунды Льюису Хэмилтону, заодно пропустив вперёд Валттери Боттаса, напарника Шарля Леклера и Макса Ферстаппена из Red Bull.

Race weekend at Paul Ricard is under way



Watch all the best bits from first practice here 👀 🍿#F1#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/Nf3fNd3P1e — Formula 1 (@F1) 21 июня 2019 г.

После свободных заездов стало известно, что для Даниила Квята обновление машины заключалось в замене элементов силовых установок, что карается потерей мест на стартовой решётке. Суммарный штраф оказался очень велик, и российский пилот Toro Rosso моментально получил для себя старт с последнего ряда. Хотя грядущую гонку можно было считать испорченной, а серию из трёх подряд попаданий в очки прерванной, Квят по крайней мере мог заранее выстроить тактику на воскресенье и посвятить оставшееся время подготовке к её исполнению.

Вторая сессия пятничных заездов была примечательна крупным инцидентом с участием Хэмилтона. Лидер чемпионата мира вылетел с трассы, сбив заодно ограничительный столбик, а затем при возвращении на трассу столкнул на обочину Ферстаппена. Хотя налицо было грубое нарушение правил, стюарды оставили пилота Mercedes без наказания — всё-таки это была не гонка. Хэмилтон слегка наказал себя сам, отдав лидерство Боттасу.

Spectacular slides. Big vibrations. Flying papayas.



It's your FP2 highlights from the #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/e5Lh9uMr65 — Formula 1 (@F1) 21 июня 2019 г.

Второй день

Пятница продемонстрировала многим командам проблемы со сцеплением на слишком новой трассе, и поэтому субботняя тренировка была посвящена работе с шинами. Благо погода выдалась жаркой, и можно было смоделировать поведение резины в квалификации и гонке. Уже тогда стало ясно, что пилотам не подходили шины Soft, которые изнашивались слишком быстро, а это меняло командам всю тактику на остаток уикенда.

Протокол последней тренировки вновь возглавили пилоты Mercedes, а Боттас немного выиграл у Хэмилтона. Отставание Ferrari было около 0,4 секунды, а гонщиков Red Bull — ещё на секунду больше. В первой десятке можно было отметить присутствие двух пилотов McLaren. Ландо Норрис и Карлос Сайнс весь уикенд показывали неплохие результаты, которые давали надежду на то, чтобы во Франции стать лучшей командой за пределами «большой тройки».

Valtteri put himself in pole position ahead of qualifying...



The best bits from FP3 👀#FrenchGP 🇫🇷 #F1pic.twitter.com/QDkD0ksjO8 — Formula 1 (@F1) 22 июня 2019 г.

В первой сессии квалификации все пилоты выехали на ненужном Soft и буквально оттачивали на нём навыки аварийного вождения — у многих машины скользили на гладкой трассе. Квят особенно не выкладывался, так как всё равно должен был стартовать предпоследним — к тому времени ещё один серьёзный штраф получил Джордж Рассел из Williams.

Россиянину оставалось надеяться на то, что его напарник Александр Албон покажет хорошие секунды, чтобы удостовериться, что трасса «Поль Рикар» подходит для Toro Rosso. Но таиландский пилот показал 11-е время и не пробился в финальную сессию. Интересно, что к тому времени лучшие секунды пилоты стали показывать уже на шинах Medium, хотя они и являются менее быстрыми.

В главных заездах субботы пилоты всё-таки вернулись к Soft в надежде на то, что шины пришли в рабочее состояние. В первой попытке пилоты Mercedes справились с непокорными покрышками и захватили лидерство. Ответа со стороны Ferrari не последовало — Леклер проехал круг медленнее, а Феттель сильно ошибся.

Пока Хэмилтон бил абсолютный рекорд трассы во второй волне, лидер Ferrari так и не смог отыграться. Он показал только седьмое время дня. Mercedes же в очередной раз получил весь первый ряд стартовой решётки. К Леклеру во втором ряду присоединился Ферстаппен. Гонщики McLaren, как и ожидалось, превзошли сами себя и заняли пятое и шестое места.

Гонка

Шинная тактика на воскресную гонку поражала воображение. Стартовавший девятым пилот Red Bull Пьер Гасли получил Soft, ряд пилотов, в том числе Квят, предпочли Hard, а большинство с самого начала были обуты в Medium. Последний вариант сразу показал свою эффективность — лидерская четвёрка сохранила свои позиции со старта и начала растягиваться. Небольшую сумятицу внёс только Сайнс, вырвавшийся на пятое место, а затем его напарника Норриса обошёл Феттель.

LAP 5/53



Sebastian Vettel takes Lando Norris to move up into P6



He now sets off in search of Carlos Sainz in P5#F1#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/EhBzxsv2eO — Formula 1 (@F1) 23 июня 2019 г.

Первый пит-стоп произошёл уже спустя несколько минут после начала гонки — Антонио Джовинацци на Alfa Romeo поспешил избавиться от самых мягких шин и получить самые твёрдые. Те, на которых Квят принялся обходить одно за другим пилотов из хвоста пелотона. Хотя трасса во Франции совсем не соответствовала запросам Toro Rosso, ему удалось подняться на 15-е место. Одним из тех, кто оставался перед россиянином, был Серхио Перес из Racing Point. Обойти его было гораздо проще, так как мексиканец заработал пятисекундный штраф за срез поворота.

LAP 10/53



Confirmation of a time penalty for @SChecoPerez for leaving the track and gaining an advantage on the opening lap 👀#F1#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/lZuIb6lIHN — Formula 1 (@F1) 23 июня 2019 г.

После одной трети гонки началась серия пит-стопов. Пилоты массово переходили на Hard, так как даже шины Medium не гарантировали спокойного прохождения дистанции. Одним из последних в боксы свернул уверенно шедший первым Хэмилтон. На трассу он вернулся перед Феттелем, что позволило британцу надеяться на «Большой шлем» — так называется достижение, когда пилот выиграл гонку с поул-позиции и с лучшим кругом, лидируя на протяжении всей дистанции.

Феттель навестил механиков последним, когда уже состояние шин вынуждало его перетормаживать на поворотах. На трассу он вернулся пятым вслед за Хэмилтоном, Боттасом, Гасли и Ферстаппеном. Когда пит-лейн разгрузился, менять шины принялись пилоты на Hard. Квят в результате всех перестановок опустился на 16-е место.

LAP 26/53



Vettel locks up and reports a problem with his front left tyre 📻



So he's the next driver into the pits



He emerges in P5, with all those in front of him having also stopped#F1#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/hsMzAPDODy — Formula 1 (@F1) 23 июня 2019 г.

Чтобы Хэмилтон смог оформить «Большой шлем», ему оставалось только проехать быстрее всех один круг. С этой задачей британец мгновенно справился, продолжая затем улучшать своё время. Боттас на некоторое время перехватил у напарника лучший круг, но было понятно, что лидер Mercedes ещё разгонится перед финишем.

Однако Феттель, безнадёжно ехавший на пятом месте, неожиданно решил зайти на второй пит-стоп и обновить шины. На последнем круге Хэмилтон показал быстрейшие секунды дня и отпраздновал победу, но вскоре после его финиша Феттель срезал с результата британца 0,024 секунды. Так же, как и в Монако, «Большой шлем» ускользнул из рук пилота Mercedes, только на этот раз всё произошло для него гораздо обиднее.

Зато Хэмилтон выиграл четвёртую гонку подряд и сильнее упрочил лидерство в чемпионате мира, оторвавшись от Боттаса уже на 36 очков. Леклер в третий раз за сезон поднялся на подиум и вполне мог бы даже рассчитывать на второе место, если бы дистанция гонки была чуть длиннее. Однако Ferrari вот уже несколько гонок подряд не удаётся навязать серьёзную борьбу Mercedes. Хэмилтон может пропустить уже три гонки, но титул лучшего пилота на данный момент всё равно останется у него или Боттаса.

Квят, как и ожидалось, до первой десятки не добрался и очков не набрал. Однако для пилота, стартовавшего с предпоследней позиции, он провёл хорошую гонку. Россиянин финишировал на 14-м месте, обогнав при этом своего напарника, который начинал гонку 11-м. В общем зачёте Квят тоже занимает 14-ю позицию, но теперь его отставание от ближайших конкурентов увеличилось как минимум до трёх очков.