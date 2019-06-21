Квят будет стартовать в гонке Гран-при Франции с конца решётки

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят будет стартовать в гонке восьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Франции с конца стартовой решётки.

Как сообщает Motorsport, это связано с тем, что на болиде россиянина были заменены все компоненты силовой установки.

Отмечается, что команда уже превысила норму по количеству использованных элементов по ходу сезона, и, таким образом, Квят отправится в гонку с последнего места. Если же аналогичное наказание получит кто-то ещё из участников этапа, относительное расположение машин на решётке будет определено исходя из их времени в квалификации.

Ранее сообщалось, что FIA оставила в силе штраф Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады.