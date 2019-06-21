FIA оставила в силе штраф Феттеля на Гран-при Канады

Международная автомобильная федерация (FIA) провела пересмотр штрафа, наложенного на пилота Ferrari Себастьяна Феттеля во время гонки седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.

Как сообщает Motorsport, по итогам заседания судейской коллегии было принято решение оставить штраф в силе, несмотря на предоставленные Ferrari новые данные, которые, по мнению судей, являются несущественными.

Четырёхкратный чемпион был наказан за небезопасное возвращение на трассу на 48-м круге, которое создало помеху преследовавшему его гонщику Mercedes Льюису Хэмилтону. К времени Феттеля на финише было прибавлено пять штрафных секунд, и таким образом он лишился победы в гонке.

Ранее сообщалось, что Сергей Сироткин стал резервным пилотом McLaren.