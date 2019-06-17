Ferrari подала запрос на пересмотр штрафа Феттеля на Гран-при Канады

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Итальянская команда «Формулы-1» Ferrari подала в Международную автомобильную федерацию (FIA) официальный запрос на пересмотр штрафа, наложенного на Себастьяна Феттеля во время гонки Гран-при Канады.
Ferrari подала запрос на пересмотр штрафа Феттеля на Гран-при Канады
  • Reuters

Как сообщает Motorsport, в Скудерии воспользовались единственной возможностью пересмотреть такой штраф — собрав полные данные телеметрии, что, согласно правилам, может запустить процедуру повторного рассмотрения инцидента, допускаемую только в случае появления новых существенных данных, которых не было у судей в момент принятия первоначального решения.

Четырёхкратный чемпион был наказан за небезопасное возвращение на трассу на 48-м круге, которое создало помеху преследовавшему его гонщику Mercedes Льюису Хэмилтону. К времени Феттеля на финише было прибавлено пять штрафных секунд, и таким образом он лишился победы в гонке.

Ранее Фернандо Алонсо признался, что смотрит гонки «Формулы-1».

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