Ferrari подала запрос на пересмотр штрафа Феттеля на Гран-при Канады
- Reuters
Как сообщает Motorsport, в Скудерии воспользовались единственной возможностью пересмотреть такой штраф — собрав полные данные телеметрии, что, согласно правилам, может запустить процедуру повторного рассмотрения инцидента, допускаемую только в случае появления новых существенных данных, которых не было у судей в момент принятия первоначального решения.
Четырёхкратный чемпион был наказан за небезопасное возвращение на трассу на 48-м круге, которое создало помеху преследовавшему его гонщику Mercedes Льюису Хэмилтону. К времени Феттеля на финише было прибавлено пять штрафных секунд, и таким образом он лишился победы в гонке.
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