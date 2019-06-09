Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, Квят — десятый

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Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место в гонке седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.
Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, Квят — десятый
  • Reuters

Пятикратный чемпион мира пересёк финишную вторым, однако из-за пятисекундного штрафа финишировавшего первым немца Себастьяна Феттеля из Ferrari стал победителем гонки. Четырёхкратный чемпион был наказан за опасный пилотаж в борьбе с Хэмилтоном на 48-м круге.

Тройку призёров замкнул ещё один пилот Ferrari, монегаск Шарль Леклер.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят, стартовавший с 12-й позиции, сумел финишировать в очковой зоне, заняв 10-е место.

Ранее сообщалось, что Феттель опроверг слухи о скором уходе из «Формулы-1».

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