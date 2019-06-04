Феттель опроверг слухи о скором уходе из «Формулы-1»

Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» гонщик Ferrari Себастьян Феттель опроверг сообщения СМИ о своём скором уходе из гоночной серии.

«Я не собираюсь завершать карьеру, мне всё ещё интересна «Формула-1» и мне есть чем заняться в Ferrari. Мы хотим продолжить борьбу в этом сезоне, чтобы добиться перелома, и Гран-при Канады должен стать начальной точкой», — приводит слова Феттеля AutoBild.

31-летний немецкий гонщик перешёл в Ferrari из Red Bull, в составе которой выиграл четыре чемпионских титула, в 2015 году. Выступая за Скудерию, он 40 раз поднимался на подиум и одержал 13 побед. В его активе два вице-чемпионства, а также одно третье и одно четвёртое места в зачёте пилотов.

Ранее сообщалось, что Алонсо нацелен заменить Феттеля в Ferrari.