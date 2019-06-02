СМИ: Алонсо нацелен заменить Феттеля в Ferrari

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо намерен вернуться в чемпионат, заменив в Ferrari четырёхкратного чемпиона немца Себастьяна Феттеля.

Как сообщает Marca, 37-летний испанец нацелен именно на место 31-летнего немца, будущее которого в итальянской команде является неопределённым на фоне неудач в последних сезонах.

Алонсо прежде уже выступал за Ferrari — c 2010 по 2014 год, выиграв в составе команды 11 гонок и 44 раза поднявшись на подиум.

По окончании сезона-2018 Алонсо, выступавший в тот момент за McLaren, объявил об уходе из «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Формулы-1» похвалил Квята после Гран-при Монако.