Спортивный директор «Формулы-1» похвалил Квята после Гран-при Монако

Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят удостоился похвалы от спортивного директора королевских автогонок Росса Брауна.

«Судя по всему, взаимодействие с Red Bull и прошлогодняя вовлечённость в развитие Toro Rosso приносят результат. Ферстаппен уже доказал свой уровень, Пьер Гасли быстро прогрессирует, а в Toro Rosso после года отсутствия настойчиво пробивается в центр внимания Даниил Квят», — цитирует функционера пресс-служба «Формулы-1».

На Гран-при Монако российский пилот Toro Rosso финишировал седьмым.

Ранее Квят заявил, что сейчас он пилотирует лучше, чем когда-либо раньше.