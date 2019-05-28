Спортивный директор «Формулы-1» похвалил Квята после Гран-при Монако
- Reuters
«Судя по всему, взаимодействие с Red Bull и прошлогодняя вовлечённость в развитие Toro Rosso приносят результат. Ферстаппен уже доказал свой уровень, Пьер Гасли быстро прогрессирует, а в Toro Rosso после года отсутствия настойчиво пробивается в центр внимания Даниил Квят», — цитирует функционера пресс-служба «Формулы-1».
На Гран-при Монако российский пилот Toro Rosso финишировал седьмым.
Ранее Квят заявил, что сейчас он пилотирует лучше, чем когда-либо раньше.