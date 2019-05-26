Квят: сейчас я пилотирую лучше, чем когда-либо раньше

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в гонке шестого этапа «Формулы-1» — Гран-при Монако.

«Я думаю, сегодня была очень хорошая гонка. И я сам, и команда извлекли максимум из предоставленных нам возможностей. Неплохой результат, мы заработали хорошие очки. Это моя лучшая позиция в составе Toro Rosso, и я рад тому, в каком направлении всё развивается. Мы понимаем машину всё лучше и лучше, и перед следующими гонками всё выглядит очень оптимистично», — приводит слова Квята Motorsport.

Он отметил, что команда прибавляет от гонке к гонке, и выразил мнение, что такая тенденция сохранится.

«Я тоже в очень хорошей форме. Я очень доволен тем, как всё сейчас развивается. Я пилотирую лучше, чем когда-либо раньше, и, надеюсь, в ближайшем будущем это принесёт нам много хорошего», — добавил россиянин.

Квят стартовал в гонке, прошедшей по улицам Монте-Карло, с седьмой позиции и сумел пересечь финишную черту также седьмым, что является его лучшим результатом за всё время выступления в составе Toro Rosso.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Монако.