Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят — седьмой

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место в гонке шестого этапа «Формулы-1» Гран-при Монако.

Пятикратный чемпион мира стартовал с первой позиции и сумел довести гонку до победы.

Вторым финишную черту пересёк голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен, но штраф за столкновение с Хэмилтоном по ходу гонки отбросил его на четвёртую позицию.

Таким образом, гонщик Ferrari немец Себастьян Феттель стал вторым, а тройку призёров замкнул другой пилот Mercedes финн Валттери Боттас.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал седьмым, сохранив по итогам гонки свою стартовую позицию.

Хэмилтон упрочил лидерство в зачёте пилотов — 137 очков. За ним располагается Боттас — 120 очков. Феттель замыкает тройку с 82 очками.

Квят набрал девять очков и расположился на 12-м месте.

Ранее сообщалось, что FIA отказалась от внедрения унифицированных коробок передач в «Формуле-1».