Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят — седьмой
- Reuters
Пятикратный чемпион мира стартовал с первой позиции и сумел довести гонку до победы.
Вторым финишную черту пересёк голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен, но штраф за столкновение с Хэмилтоном по ходу гонки отбросил его на четвёртую позицию.
Таким образом, гонщик Ferrari немец Себастьян Феттель стал вторым, а тройку призёров замкнул другой пилот Mercedes финн Валттери Боттас.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал седьмым, сохранив по итогам гонки свою стартовую позицию.
RACE CLASSIFICATION: A superb effort from @LewisHamilton 💪#MonacoGP 🇲🇨 #F1pic.twitter.com/hAZIjHSZy7— Formula 1 (@F1) 26 мая 2019 г.
Хэмилтон упрочил лидерство в зачёте пилотов — 137 очков. За ним располагается Боттас — 120 очков. Феттель замыкает тройку с 82 очками.
Квят набрал девять очков и расположился на 12-м месте.
Ранее сообщалось, что FIA отказалась от внедрения унифицированных коробок передач в «Формуле-1».