Международная автомобильная федерация (FIA) отказалась от внедрения унифицированных коробок передач в «Формуле-1».

Как сообщает пресс-служба организации, такое решение принято после изучения информации о технической и экономической сторонах вопроса.

Отмечается, что с технической точки зрения нынешние технологии производства данного компонента достаточно близки, а потому мало влияют на скорость болидов. При этом был сделан вывод, что экономии, к которой привёл бы переход на стандартизированные коробки, можно достичь и другими мерами.

FIA планировала перейти на стандартизированные коробки передач с 2021 по 2024 год и даже объявила соответствующий тендер на их изготовление.

Ранее сообщалось, что Гран-при Нидерландов появится в календаре «Формулы-1» с 2020 года.