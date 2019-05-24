FIA отказалась от внедрения унифицированных коробок передач в «Формуле-1»

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Международная автомобильная федерация (FIA) отказалась от внедрения унифицированных коробок передач в «Формуле-1».
FIA отказалась от внедрения унифицированных коробок передач в «Формуле-1»
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба организации, такое решение принято после изучения информации о технической и экономической сторонах вопроса.

Отмечается, что с технической точки зрения нынешние технологии производства данного компонента достаточно близки, а потому мало влияют на скорость болидов. При этом был сделан вывод, что экономии, к которой привёл бы переход на стандартизированные коробки, можно достичь и другими мерами.

FIA планировала перейти на стандартизированные коробки передач с 2021 по 2024 год и даже объявила соответствующий тендер на их изготовление.

Ранее сообщалось, что Гран-при Нидерландов появится в календаре «Формулы-1» с 2020 года.

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