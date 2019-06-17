Алонсо признался, что смотрит гонки «Формулы-1»

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Бывший пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо заявил, что иногда смотрит этапы «королевских гонок», но они не всегда приносят ему удовольствие.
Алонсо признался, что смотрит гонки «Формулы-1»
  • ©LAURENT CARTALADE / MPS AGENCY
  • globallookpress.com

«Я пытаюсь смотреть гонки. Пропустил три из семи Гран-при нынешнего сезона, потому что сам участвовал в заездах. Но стараюсь пересматривать Гран-при. Иногда они бывают интересными, а иногда я считаю их скучными. Но иногда такое же бывает и в других видах спорта», — цитирует гонщика Corierre dello Sport.

Накануне Алонсо стал победителем престижной гонки «24 часа Ле-Мана».

Ранее сообщалось, что российские пилоты впервые заняли третье место в гонке «24 часа Ле-Мана».

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