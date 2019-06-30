Защита титула Ферстаппеном, прерванная гегемония Mercedes и прорыв Сайнса-младшего: итоги Гран-при Австрии «Формулы-1»

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» — Гран-при Австрии. Голландец второй год подряд стал сильнейшим в Шпильберге и прервал победную серию гонщиков Mercedes в сезоне-2019. Россиянин Даниил Квят финишировал 17-м, а одним из главных героев заезда стал Карлос Сайнс — младший из McLaren, отыгравший по ходу гонки 11 позиций.

Первый день

В «Формуле-1» не прошло и половины сезона, однако уже сейчас можно с определённой степенью уверенности сказать, что имя следующего чемпиона известно (или по крайней мере его команда). Британец Льюис Хэмилтон, выигравший шесть этапов из восьми и дважды финишировавший вторым, может пропустить одну гонку и всё равно остаться впереди напарника по Mercedes Валттери Боттаса. А по-прежнему обгонять Себастьяна Феттеля из Ferrari ему не помешают даже три схода с дистанции.

Пока болельщики совсем не растеряли интерес к королевским гонкам в сезоне-2019, пилоты перебрались в Австрию, которая в последние годы никого не разочаровывала. Достаточно вспомнить, что в 2015—2018 годах гонки в Шпильберге выиграли четыре разных спортсмена, что для большинства трасс является невероятным явлением.

Первые признаки того, что Mercedes может наконец-то дрогнуть и подпустить к себе другие конюшни, появились ещё на первой пятничной тренировке. По её итогам Хэмилтон, Боттас, Феттель и его напарник Шарль Леклер расположились в пределах трёх десятых секунды. Стоит отметить, что пилоты Ferrari активно занимались тестированием новинок и для этого берегли самые быстрые шины, а механикам Mercedes раз за разом приходилось решать технические проблемы своих гонщиков. Хэмилтон, так же как и половина всего пелотона, повредил антикрыло о жёсткие поребрики по бокам трассы, и к следующему дню их было решено заменить.

Из-за этого в вечерней тренировке спортсмены соблюдали предельную осторожность и не гнались за быстрыми секундами. Однако это не уберегло победителя Гран-при прошлого года Макса Ферстаппена от серьёзной аварии. Он вылетел с трассы и разбил машину, из-за чего сессию пришлось прервать.

Наблюдавших за инцидентом зрителей могли позабавить последовавшие за этим события. Ферстаппен рано покинул место аварии, но обязан был вернуться по требованию медперсонала. Карета скорой помощи к тому времени развернулась обратно, и пилоту пришлось бегом догонять её, чтобы доказать, что с ним всё в порядке.

Спустя несколько минут произошла ещё одна авария. На этот раз на трассе не удержался Боттас. Его машина тоже серьёзно пострадала от удара о барьер. То же самое едва не произошло и с Феттелем, но он успел затормозить незадолго до столкновения.

Эти события чуть было не затмили итоги самой практики, на которой лучшее время показал Леклер, опередивший Боттаса на треть секунды. Хэмилтон стал лишь четвёртым, а Феттель — и вовсе восьмым. Даниил Квят в первый день Гран-при Австрии дважды оказался за пределами первой десятки.

Второй день

Успех Леклера не был случайным. Перед квалификацией он снова оказался быстрее всех. Только теперь, когда все пилоты уже привыкли к трассе и погодным условиям, борьба за соседство с монегаском развернулась нешуточная. Меньше трёх десятых секунды ему проиграли Хэмилтон, Боттас и Феттель. Ещё немного первой четвёрке уступил Ферстаппен. Квят занял десятое место, что сулило ему неплохой результат в отборочных заездах.

В первой сессии квалификации результаты уплотнились ещё сильнее. Десятка лучших уместилась в семи десятых секунды, притом что Феттель и Леклер использовали менее медленные шины. Так, пилоты Ferrari провели первый отрезок квалификации на шинах средней жёсткости (Medium), тогда как большинство других гонщиков предпочли мягкую резину (Soft).

Обилие гонщиков на столь короткой трассе привело к образованию жёсткого трафика, который не мог не повлиять на исход квалификации. В первую очередь от этого пострадал Квят. Когда россиянин из Toro Rosso разгонялся на быстром круге, перед ним вдруг встал Джордж Расселл из Williams. Попытка Квята оказалась испорчена, и он не смог пробиться во вторую сессию, заняв 18-е место. Британец за свой поступок понёс наказание в виде штрафа на три позиции, по потерять мог, по сути, всего лишь одну.

Схожий инцидент произошёл между Хэмилтоном и Кими Райкконеном. Хотя лидер чемпионата и помешал финскому гонщику совершить свою попытку, тот хотя бы не закончил на этом квалификацию. После заездов стюарды рассмотрели этот эпизод и тоже наказали Хэмилтона потерей трёх позиций на стартовой решётке.

Вторая сессия квалификации прошла уже довольно спокойно, если не считать проблем Феттеля с пневматикой двигателя. Механики Ferrari так и не смогли ничего сделать, и пилот не принял участия в решающей борьбе за поул-позицию. После этого он отправился в середину стартовой решётки.

Леклеру удалось постоять за своего напарника и вновь оставить позади всех соперников. В третьей попытке он установил абсолютный рекорд трассы, противопоставить которому ничего не смог даже Хэмилтон. Монегаск во второй раз за карьеру стал обладателем поул-позиции. Лидер Mercedes должен был стартовать с Леклером с первого ряда, однако из-за штрафа отправился на четвёртое место, пропустив вперёд Ферстаппена и Боттаса. Что касается Квята, то благодаря чужим штрафам он поднялся с 18-го места на две позиции вверх.

Гонка

Дебют гонки Гран-при Австрии получился сверхнасыщенным. Главным событием стал провал действующего победителя этапа Макса Ферстаппена, который откатился со второй на седьмую позицию. Изначально возникло впечатление, что голландец просто поздно нажал на педаль газа, в результате чего сильно проиграл своим соперникам в скорости. Позднее появилась версия, что у него сработала система Anti-stall, которая должна не позволять мотору заглохнуть. Произошло переключение на нейтральную передачу, из-за чего спортсмен потерял драгоценное время.

Благодаря этому главными преследователями Леклера стали пилоты Mercedes Боттас и Хэмилтон, а спустя некоторое время к ним присоединился и Феттель. В отличие от голландца, немец здорово сработал на старте и быстро переместился сначала на пятую, а затем и на четвёртую строчку. Не отставал от лидеров и британский пилот McLaren Ландо Норрис, уже трижды оказывавшийся в очковой зоне по ходу чемпионата.

А вот Даниил Квят не смог похвастаться успешной работой в дебюте. Россиянин неудачно стартовал и сразу откатился с 16-й на 19-ю позицию. Вперёд вырвались Роберт Кубица, Карлос Сайнс — младший и Александер Албон, а позади остался лишь аутсайдер чемпионата Джордж Расселл.

Первая треть гонки не обошлась и без штрафов. Так, наказание получил пилот Haas Кевин Магнуссен. Как оказалось, датчанин неправильно расположился на стартовой линии, вследствие чего был вынужден проехать по пит-лейну.

Ближе к середине заезда развернулась тактическая борьба. Пилоты стали поочерёдно заезжать на пит-стоп, в результате чего лидером успел побывать Хэмилтон. Боттас и Феттель первыми отправились в боксы, но если финн после этого благополучно вернулся на трассу, то его визави чуть было не потерял шансы на успешное выступление в Шпильберге. Механики Ferrari внезапно оказались не в курсе намерений своего гонщика и не успели приготовить шины, а немец потерял несколько секунд и переместился на восьмую строчку.

Однако главные события Гран-при развернулись на последних десяти кругах. К этому моменту Хэмилтон уже успел неудачно зайти на пит-стоп и выбыл из числа претендентов на победу, а вместо него в борьбу за первую позицию включился Ферстаппен. Голландец идеально отработал вторую половину гонки и был неудержим на трассе. Сначала он легко разобрался с Феттелем, после чего хитростью взял Боттаса. За несколько секунд до обгона финна он сообщил, что его болид теряет скорость, однако позднее вырвался на вторую позицию.

Перед Ферстаппеном остался лишь Леклер, который находился на трассе на не самых свежих шинах. Это и сыграло с ним злую шутку. Около полутора кругов спортсмены вели ожесточённую борьбу за первую строчку, но в итоге верх взял Макс. Пилот Red Bull в свойственной ему агрессивной манере прошёл своего соперника и не оставил тому шансов наверстать упущенное. Голландец защитил звание чемпиона Гран-при Австрии и прервал гегемонию Mercedes в нынешнем сезоне. Шарль финишировал вторым, а третье место занял Боттас.

Квят провёл не самую лучшую гонку и не смог улучшить свою стартовую позицию. Россиянин завершил заезд на 17-й строчке, пропустив вперёд Ромена Грожана из Haas и своего партнёра по Toro Rosso Александера Албона. Одним из главных героев этапа стал Карлос Сайнс — младший. Испанец начал борьбу с последней линии стартового поля, но в итоге совершил массу обгонов и финишировал на восьмой позиции.

По итогам гонки во главе генеральной классификации остались пилоты Mercedes. Хэмилтон расположился на первом месте со 197 очками, Боттас сохранил за собой вторую строчку (166). Победа в Австрии принесла Ферстаппену 26 баллов (включая один дополнительный за самый быстрый круг), которые помогли ему в сумме набрать 126 и обойти Феттеля (123). Вслед за партнёром расположился Леклер (103), который пока не сумел выиграть свой первый этап чемпионата мира в карьере.