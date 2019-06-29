Хэмилтон оштрафован потерей мест на старте гонки Гран-при Австрии за блокировку Райкконена

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes оштрафован за блокировку пилота Alfa Romeo Кими Райкконена во время квалификации девятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.

Как сообщает пресс-служба чемпионата, судьи Гран-при признали действующего чемпиона мира и лидера зачёта пилотов нынешнего сезона виновным в создании помехи сопернику — Райкконену — во время прохождения быстрого круга в первом сегменте квалификации и наказали его потерей трёх мест на старте гонки.

Таким образом, Хэмилтон, занявший в квалификации второе место, будет стартовать с пятой позиции.

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Lewis Hamilton has been handed a 3-place grid penalty for Sunday's race for *this* incident with Kimi Raikkonen during qualifying (Q1).



Hamilton will start P5.#AustrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/kAZMAT6Mgw — Formula 1 (@F1) 29 июня 2019 г.

Ранее сообщалось, что Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Австрии.