Леклер выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Квят — 18-й

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Монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari занял первое место в квалификации девятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Квят — 18-й
  • © Photo4/Lapresse
  • globallookpress.com

Леклер преодолел свой лучший круг за 1 минуту и 3,003 секунды, что стало новым рекордом автодрома Red Bull Ring.

Второй результат показал пятикратный чемпион «Формулы-1» — британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Тройку замкнул голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял в итоговом протоколе сессии 18-е место.

Ранее сообщалось, что Леклер стал быстрейшим по итогам третьей практики Гран-при Австрии.

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