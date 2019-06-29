Леклер выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Квят — 18-й

Монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari занял первое место в квалификации девятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.

Леклер преодолел свой лучший круг за 1 минуту и 3,003 секунды, что стало новым рекордом автодрома Red Bull Ring.

Второй результат показал пятикратный чемпион «Формулы-1» — британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Тройку замкнул голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял в итоговом протоколе сессии 18-е место.

Ранее сообщалось, что Леклер стал быстрейшим по итогам третьей практики Гран-при Австрии.