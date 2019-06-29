Леклер выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Квят — 18-й
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Леклер преодолел свой лучший круг за 1 минуту и 3,003 секунды, что стало новым рекордом автодрома Red Bull Ring.
Второй результат показал пятикратный чемпион «Формулы-1» — британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Тройку замкнул голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял в итоговом протоколе сессии 18-е место.
QUALIFYING CLASSIFICATION: A second career pole for @Charles_Leclerc 💪#AustrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/NipWbpHnzp— Formula 1 (@F1) 29 июня 2019 г.
Ранее сообщалось, что Леклер стал быстрейшим по итогам третьей практики Гран-при Австрии.