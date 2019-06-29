Леклер стал быстрейшим по итогам третьей практики Гран-при Австрии, Квят — десятый
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Леклер преодолел свой лучший круг по трассе Red Bull Ring за 1 минуту 3,987 секунды.
Второй результат показал пятикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Тройку замкнул его партнёр по команде финн Валттери Боттас.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял в итоговом протоколе десятое место, уступив лидеру 1,404 секунды.
FP3 CLASSIFICATION:— Formula 1 (@F1) 29 июня 2019 г.
Things are shaping up nicely for a really close qualifying battle 👍#AustrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/hx0MpGdIou
Ранее Квят подвёл итоги пятничных тренировок на Гран-при Австрии.