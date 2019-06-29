Леклер стал быстрейшим по итогам третьей практики Гран-при Австрии, Квят — десятый

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Монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari показал лучшее время в третьей свободной практике девятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
Леклер стал быстрейшим по итогам третьей практики Гран-при Австрии, Квят — десятый
  • © Federico Basile/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Леклер преодолел свой лучший круг по трассе Red Bull Ring за 1 минуту 3,987 секунды.

Второй результат показал пятикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Тройку замкнул его партнёр по команде финн Валттери Боттас.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял в итоговом протоколе десятое место, уступив лидеру 1,404 секунды.

Ранее Квят подвёл итоги пятничных тренировок на Гран-при Австрии.

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