Леклер стал быстрейшим по итогам третьей практики Гран-при Австрии, Квят — десятый

Монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari показал лучшее время в третьей свободной практике девятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.

© Federico Basile/ZUMAPRESS.com

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Леклер преодолел свой лучший круг по трассе Red Bull Ring за 1 минуту 3,987 секунды. Второй результат показал пятикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Тройку замкнул его партнёр по команде финн Валттери Боттас. Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял в итоговом протоколе десятое место, уступив лидеру 1,404 секунды. FP3 CLASSIFICATION:



Things are shaping up nicely for a really close qualifying battle 👍#AustrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/hx0MpGdIou — Formula 1 (@F1) 29 июня 2019 г. Ранее Квят подвёл итоги пятничных тренировок на Гран-при Австрии.