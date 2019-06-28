Квят подвёл итоги пятничных тренировок на Гран-при Австрии

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессий свободных заездов девятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.

«Сегодня машина была тяжеловатой, так что мы хотим найти что-то, за счёт чего сможем прибавить к завтрашнему дню. Ночью нам нужно хорошо поработать, чтобы сделать шаг вперёд. Мы попробовали с инженерами несколько разных направлений настроек. Кое-что сработало, а кое-что нет. Попытаемся воспользоваться всем, что смогли узнать сегодня», — приводит слова Квята пресс-служба Toro Rosso.

По итогам первой тренировки российский гонщик занял 12-е место с отставанием от лидера в 1,434 секунды, а во второй — 15-е, уступив лучшему результату 1,062 секунды.

Ранее сообщалось, что Шарль Леклер стал быстрейшим по итогам второй практики Гран-при Австрии.