Квят подвёл итоги пятничных тренировок на Гран-при Австрии
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«Сегодня машина была тяжеловатой, так что мы хотим найти что-то, за счёт чего сможем прибавить к завтрашнему дню. Ночью нам нужно хорошо поработать, чтобы сделать шаг вперёд. Мы попробовали с инженерами несколько разных направлений настроек. Кое-что сработало, а кое-что нет. Попытаемся воспользоваться всем, что смогли узнать сегодня», — приводит слова Квята пресс-служба Toro Rosso.
По итогам первой тренировки российский гонщик занял 12-е место с отставанием от лидера в 1,434 секунды, а во второй — 15-е, уступив лучшему результату 1,062 секунды.
Ранее сообщалось, что Шарль Леклер стал быстрейшим по итогам второй практики Гран-при Австрии.