Леклер стал быстрейшим по итогам второй практики Гран-при Австрии, Квят — 15-й
- Reuters
Леклер преодолел свой лучший круг по трассе Red Bull Ring за 1 минуту и 05,086 секунды.
Второй результат показал гонщик Mercedes Валттери Боттас, разбивший свой болид по ходу сессии. Тройку замкнул француз Пьер Гасли из Red Bull.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял в итоговом протоколе 15-е место, уступив лидеру 1,062 секунды.
FP2 CLASSIFICATION: #FridayFeeling for @Charles_Leclerc 👏#AustrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/r1NcKtefvD— Formula 1 (@F1) 28 июня 2019 г.
Ранее сообщалось, что Квят прокомментировал слухи о возможном возвращении в Red Bull.