Леклер стал быстрейшим по итогам второй практики Гран-при Австрии, Квят — 15-й

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Монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari показал лучшее время во второй свободной практике девятого этапа «Формулы-1» Гран-при Австрии.
Леклер стал быстрейшим по итогам второй практики Гран-при Австрии, Квят — 15-й
  • Reuters

Леклер преодолел свой лучший круг по трассе Red Bull Ring за 1 минуту и 05,086 секунды.

Второй результат показал гонщик Mercedes Валттери Боттас, разбивший свой болид по ходу сессии. Тройку замкнул француз Пьер Гасли из Red Bull.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял в итоговом протоколе 15-е место, уступив лидеру 1,062 секунды.

Ранее сообщалось, что Квят прокомментировал слухи о возможном возвращении в Red Bull.

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