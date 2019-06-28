Леклер стал быстрейшим по итогам второй практики Гран-при Австрии, Квят — 15-й

Монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari показал лучшее время во второй свободной практике девятого этапа «Формулы-1» Гран-при Австрии.

Леклер преодолел свой лучший круг по трассе Red Bull Ring за 1 минуту и 05,086 секунды.

Второй результат показал гонщик Mercedes Валттери Боттас, разбивший свой болид по ходу сессии. Тройку замкнул француз Пьер Гасли из Red Bull.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял в итоговом протоколе 15-е место, уступив лидеру 1,062 секунды.

Ранее сообщалось, что Квят прокомментировал слухи о возможном возвращении в Red Bull.