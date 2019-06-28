Квят отреагировал на слухи о возможном возвращении в Red Bull

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал информацию о своём возможном возвращении в Red Bull в качестве замены французу Пьеру Гасли.

«Слухи появляются и исчезают, это на мою работу никак не влияет. Я пилот Toro Rosso сейчас, и мои намерения состоят в том, чтобы добывать для Toro Rosso как можно более высокие результаты», — приводит слова Квята Motorsport.

Как отметил россиянин, ещё перед стартом сезона он подчёркивал, что за него будут говорить пилотаж и результаты.

«Я не собираюсь произносить громких фраз. Я просто выполняю свою работу. Я пилот, и прямо сейчас я пилотирую машину Toro Rosso. Это моя работа, меня наняли, чтобы это делать. Если что-то изменится, я думаю, мы будем действовать в соответствии с изменившимися обстоятельствами. Больше мне сказать нечего», — подытожил россиянин.

Россиянин, начавший свою карьеру в «Формуле-1» в Toro Rosso, выступал за Red Bull полный сезон 2015 года и первые четыре гонки 2016 года, после чего был отправлен обратно в итальянский коллектив.

Ранее в Toro Rosso высказались о возможной замене Гасли на Квята в Red Bull.