Рекордная победа Хэмилтона, два очка Квята и авария Феттеля: итоги Гран-при Великобритании в «Формуле-1»

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании в «Формуле-1», установив рекорд по числу побед на этом этапе. Вторым к финишу пришёл его напарник Валттери Боттас, стартовавший с первой позиции. Россиянин Даниил Квят отыграл восемь мест и закончил гонку девятым, повторив свой второй лучший результат в сезоне. Прошлогодний победитель Себастьян Феттель имел шанс попасть на подиум, но выбыл из борьбы из-за им же спровоцированной аварии.

Первый день

«Формула-1» перебралась на трассу в Сильверстоуне, где проходит один из двух старейших этапов королевских гонок — Гран-при Великобритании. Впервые он вошёл в календарь ещё в 1950 году и в этом сезоне состоялся в юбилейный, 70-й раз.

Для большинства команд этот этап фактически является домашним — даже те, которые выступают не под британским флагом, предпочитают базироваться недалеко от Сильверстоуна.

Для лидера сезона Льюиса Хэмилтона он является таковым без всяких оговорок. Но, что интересно, хотя у Великобритании есть славные традиции в автоспорте, единоличное лидерство по победам на этой трассе местным гонщикам не принадлежало. По пять раз здесь праздновали успех Хэмилтон, Джим Кларк и француз Ален Прост. Год назад пилот Mercedes попытался вырваться из этого трио, но не преуспел — победу одержал Себастьян Феттель.

С первых заездов 70-го Гран-при Великобритании стало понятно, что Хэмилтону не будет легко одержать шестую победу на домашнем Гран-при. Пилотам заново пришлось осваиваться на новом асфальте в Сильверстоуне, и не всем это удалось в первую сессию свободных заездов. К примеру, дважды за полтора часа развернуло Ромена Грожана из Haas, чья команда на неделе лишилась титульного спонсора, но тут же получила его обратно.

Хэмилтон в первой сессии отстал на секунду от Пьера Гасли из Red Bull, которому профиль трассы традиционно благоволит, и пропустил ещё Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена. Конкуренции со стороны Ferrari не было — Шарль Леклер и Себастьян Феттель уступали Mercedes.

Вечером трасса приобрела сцепление, но ветер зачастую мешал пилотам проводить необходимые испытания. Многих, в том числе Хэмилтона, продолжало выносить на обочину. У Боттаса произошла более серьёзная ситуация — из-за проблем с зажиганием он не потренировал длинные серии кругов. Тем не менее вечером пятницы оба Mercedes оказались на вершине протокола, а финский пилот опередил напарника на 0,069 секунды.

Второй день

Суббота сильно отличалась от предыдущего дня. Дождь является полноправным участником Гран-при Великобритании, и во второй день он дал о себе знать. Хотя серьёзных осадков во время тренировки не было, её всё-таки пришлось сократить на полчаса.

Оставшегося времени фаворитам хватило, чтобы показать очень быстрые секунды, а Шарлю Леклеру — вплотную приблизиться к рекорду трассы. Вместе с Феттелем он занял предварительный первый ряд стартового поля до начала квалификации. Впрочем, отставание Хэмилтона, занявшего третье место, оказалось ещё менее значительным, чем накануне.

Антигероем третьей сессии свободных заездов едва не стал Даниил Квят. В один момент он не заметил рядом с собой Боттаса и едва не отправил его в барьер безопасности. К счастью, контакта и аварии не произошло. Оба пилота смогли спокойно выступить в квалификации. Однако гонщика Toro Rosso не могло не беспокоить то, что его машина в Великобритании совсем не могла похвастаться большой скоростью. О высокой стартовой позиции можно было не мечтать.

Правда, Квят всё-таки приучил к тому, что способен бороться за выход во второй сегмент квалификации, но в этот раз он не ушёл далеко от пилотов Williams. Ошибка во второй попытке не позволила ему улучшить своё время, с которым он занял только 17-е место.

В борьбе за лидирующие позиции Mercedes продолжал спорить с Ferrari. Боттас и Хэмилтон вначале показывали лучшие секунды, но только потому, что Феттель и Леклер использовали медленные шины. Во второй части квалификации лидерство перехватил пилот из Монако, и у итальянской конюшни появился реальный шанс в четвёртый раз выиграть поул-позицию.

Но финальная попытка осталась за Mercedes. Боттас сразу же побил рекорд трассы и возглавил протокол. Хэмилтон не смог ответить из-за ошибки, но и чистый круг во второй волне у него оказался хуже на ничтожные шесть тысячных секунды. Немецкая команда заняла весь первый ряд стартовой решётки. За ней было бы логично увидеть в полном составе Ferrari, но Феттель провёл неудачные две попытки. Прошлогодний победитель получил шестую позицию на старте позади Ферстаппена и Гасли.

Гонка

Впервые за долгое время стартовое поле выстроилось полностью по результатам квалификации — никому не приходилось отбывать штрафы или стартовать с пит-лейна. Поэтому начало гонки прошло практически спокойно и все оставались на тех местах, которые заслужили. Разве что Феттель по ходу первого круга смог пройти Гасли и подняться на пятую позицию, а Кевин Магнуссен задел Грожана, и обоим пришлось сразу уходить на пит-стоп.

Но когда пилотам разрешили использовать зону DRS для ускорения перед обгонами, двум Mercedes удалось оживить гонку. Хэмилтон не отпустил Боттаса далеко и принялся оказывать давление на соперника. Британец своего добился, но тут же напарник на торможении провёл успешную контратаку. Боттас вскоре нарастил отрыв до 1,5 секунды, но их спор явно не был окончен.

LAP 4/52: Brilliant stuff from the Mercedes drivers 👏👏👏



Hamilton gets past Bottas before the Finn fights back to retake the lead through Luffield and Copse #BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/qe9WDSDBFz — Formula 1 (@F1) 14 июля 2019 г.

Спустя несколько кругов началась первая серия пит-стопов — производители шин анонсировали как минимум две остановки. Прямо перед ней Гасли обошёл Феттеля, но уехал менять шины на Hard. Следом к механикам заехали Ферстаппен и Леклер. Претенденты на подиум оказались на пит-лейне одновременно, и на трассу первым выехал пилот Red Bull, но тут же Ferrari взяла реванш. Оба гонщика прекрасно ехали по трассе, и их разборки тоже на этом не закончились.

LAP 14/52: Drama 😵



Both Leclerc and Verstappen pit and it's the Dutchman who squeezes out in front of the Ferrari man at the exit!#BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/7Ii1UG13mN — Formula 1 (@F1) 14 июля 2019 г.

Вскоре в боксы заехал Боттас, Хэмилтон же до последнего ждал нужного момента — и дождался. Антонио Джовинацци попал в гравийную ловушку, и лидеры гонки поспешили за новыми шинами. Вместе с Хэмилтоном, пропустившим вперёд только пейс-кар, на пит-стоп заехали Феттель и снова Ферстаппен — ему всё равно по правилам нужно было поменять комплект на более жёсткий. Когда казалось, что все фавориты сделали своё дело, с трассы свернул и Леклер. Пилота Ferrari поздно позвали, и он оказался позади обеих машин Red Bull. Но зато на третье место поднялся Феттель.

Рестарт гонки получился более захватывающим, чем её начало. Борьба возобновилась сразу на нескольких участках трассы, особенно между двумя Red Bull. У Гасли случилась небольшая поломка, и Ферстаппен вышел на четвёртое место, преследуя Феттеля. Француз остался на трассе, и на втором часу гонки его обошёл Леклер, не показывавший хорошего темпа.

И только обгон состоялся, как произошёл ключевой эпизод гонки. Ферстаппен пошёл в атаку на Феттеля и тоже прошёл вперёд, но немец тут же грубо оттеснил соперника назад и спровоцировал аварию. Пилот Red Bull пропустил вперёд двух преследователей, а Феттель с повреждённым крылом откатился в хвост пелотона. Немец сбросил с подиума и конкурента, и самого себя.

Incredible scenes here at Silverstone!



Stewards are looking at the incident between Vettel and Verstappen#BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/awraiuT6se — Formula 1 (@F1) 14 июля 2019 г.

Неудача лидера Ferrari подняла всех преследователей на одну позицию, и лучше всех этим воспользовался Квят. После рестарта, во время которого он получил необходимые шины, россиянин ехал на 15-м месте, но смог проскочить вперёд и отыграть несколько позиций. В конце концов он оказался на пороге очковой зоны и проник в неё, обойдя Нико Хюлькенберга.

На этом Квят не остановился — перед ним был напарник Александр Албон, который едва держал темп на износившихся шинах. Пилоты Toro Rosso поменялись местами, и россиянин даже мог надеяться на обгон Кими Райкконена, но для этого немного не хватило дистанции. Квят не стал ловить журавля в небе и довольствовался двумя очками.

Chequered Flag! 🏁



P17 ▶️ P9 for @kvyatofficial 💪 @alex_albon ended up P12 after losing grip in his tyres at the end of the race pic.twitter.com/LlmbjERwqh — Toro Rosso (@ToroRosso) 14 июля 2019 г.

Тем временем на последних кругах развернулась борьба за победу в гонке. Боттас ехал вплотную за Хэмилтоном, но ему предстояло совершить обязательный пит-стоп и получить более мягкие шины. Mercedes звал в боксы и лидера гонки, но механики тут же одумались — Хэмилтон и так сохранял запас прочности до финиша, а в случае остановки мог упустить первое место.

Боттас надеялся получить в качестве компенсации очко за быстрейший круг, но Хэмилтон на шинах Hard в последний момент отнял у напарника даже его. Шестая победа пилота на родном Гран-при принесла ему максимум возможных баллов и увеличила отрыв в чемпионате.