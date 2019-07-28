«Это был фильм ужасов с элементами чёрного юмора»: как Квят отреагировал на третье место на Гран-при Германии

Гонщик Toro Rosso Даниил Квят назвал прошедший Гран-при Германии в «Формуле-1» лучшим в жизни. Пилот финишировал на третьем месте на автодроме «Хоккенхаймринг», а днём ранее впервые стал отцом. Спортсмен признался, что по ходу заездов не надеялся на успех. Руководитель Toro Rosso Франц Тост отметил, что Квят выступил безошибочно и пошёл на риск ради того, чтобы подняться на третье место в гонке.

В своём комментарии первом после финиша на Гран-при Германии Даниил Квят рассказал, что не рассчитывал во время гонки показать высокий результат, однако обстоятельства позволили ему занять высокое третье место.

«Это было потрясающе. Невероятно, что мне удалось вернуться на подиум. Это здорово для Toro Rosso оказаться в первой тройке впервые за столько лет. Гонка была сумасшедшей. Наконец-то мне удалось собрать всё воедино, чтобы попасть на подиум. Я очень рад. Это был настоящий фильм ужасов с элементами чёрной комедии. Было непросто, в какой-то момент я подумал, что гонка для меня закончена, но потом всё быстро изменилось к лучшему. Это были американские горки, как и вся моя карьера», — рассказал Квят после гонки.

После этого пилоту напомнили, что со дня на день у него вместе с подругой Келли Пике должен родиться ребёнок, и тогда он ошеломил болельщиков новостью — долгожданное событие уже произошло.

«Да, она уже родилась прошлой ночью. До гонки я не мог об этом говорить. Выбирать имя будем вместе. Сегодня вечером полечу домой вместе с Максом Ферстаппеном. По пути выпьем только полбокала пива, не больше», — добавил россиянин в разговоре со Sky Sports.

Saturday - becomes a father 👶



Sunday - on the podium at Hockenheim 🏆



An incredible 24 hours in the life of @kvyatofficial 😍#F1#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/saZm4yV2eY — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

Говоря о гонке, Квят отметил, что в этот уикенд всё складывалось против его команды, однако ему удалось воспользоваться шансом, который позволил показать лучший результат за три года.

«Вся моя карьера состоит из упорной работы, пота, слёз и крови. Сегодня была великолепная гонка. Иногда такой шанс выпадает, и сегодня мы им воспользовались. Ещё вчера мы были нигде, едва не вылетели в первом сегменте квалификации, а сегодня с такой же машиной оказались на подиуме. Это показывает, как хорошо мы поработали сегодня», — сказал пилот Toro Rosso в интервью с Ziggo Sport.

Квят назвал прошедший Гран-при Германии самым счастливым моментом в жизни и пообещал, что дальше продолжит сражаться за высокие места в «Формуле-1».

«Гонка мне показалась какой-то сюрреалистичной, но мы добились отличного результата. Это первый подиум команды Toro Rosso за одиннадцать лет после победы Себастьяна Феттеля на Гран-при Италии. Это был потрясающий день, я счастлив. Спасибо всем в команде за это. Наверное, этот уикенд можно назвать лучшим в жизни. Ощущения сейчас совсем другие по сравнению с другими гонками, когда я финишировал в первой тройке. Я знаю, что этот результат войдёт в историю, потому что это первый подиум команды за многие годы. Теперь я ещё больше готов бороться за такие же высокие позиции», — сказал пилот.

How was that race?!



First double podium for @HondaRacingF1 since the Portuguese GP in 1992! pic.twitter.com/bgLvXO34W5 — Toro Rosso (@ToroRosso) July 28, 2019

Российский гонщик отметил, что за последнее время прибавил в психологической устойчивости, которой ему не хватало до возвращения в «Формулу-1» в этом сезоне.

«В этом году я стал более зрелым, более спокойным. Я готов к борьбе за первые позиции. Сегодня я это доказал себе и всем остальным. Надеюсь, что вскоре это станет традицией. Я не говорю, что перейду теперь в более сильную команду. Сезон ещё будет длиться долго, и я просто хочу гарантий, что в следующем году у меня каждый уикенд будут такие же шансы на успех», — поделился мыслями Квят.

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Руководитель Toro Rosso Франц Тост рассказал, какая тактика позволила его подопечному финишировать на третьем месте.

«Даниил выступил фантастически здорово, без ошибок. Он постоянно информировал нас о ситуации с шинами, а сегодня с ними было сложно работать. Квят одним из первых перешёл на слики, хотя это было неправильное решение. К счастью, мы сразу всё исправили. Затем мы поставили промежуточную резину, и всё шло отлично до конца гонки, когда Даниил снова перешёл на слики и начал контролировать ситуацию. В тот момент он шёл девятым, и мы решили рискнуть. У него спросили: «Ты считаешь, что асфальт достаточно высох?» Даниил это подтвердил по радио. И тогда мы сказали: «Хорошо, давай попробуем». К счастью, всё сработало», — сказал Тост.

Несколько добрый слов в адрес Квята после гонки произнёс бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер, являющийся сейчас телеэкспертом.

«Я счастлив за Даниила. Он и так обычно счастливый человек, а теперь он ещё счастливее. У него было непростое время в начале карьеры в «Формуле-1», а теперь, спустя 11 гонок после возвращения, он на подиуме», — отметил Палмер.

Руководитель гоночной команды Red Bull Кристиан Хорнер отметил пилотирование Квята в качестве одной из причин его успеха на Гран-при Германии.

«Даниил оставался хладнокровным. Он много работал, чтобы вернуться в нашу организацию. С его стороны был очень зрелый пилотаж», — сказал Хорнер.

Бывший чемпион мира Дженсон Баттона назвал Квята лучшим гонщиком дня.

«Потрясающий Гран-при Германии. Мои поздравления Максу Ферстаппену с победой и Себастьяну Феттелю с отличным прорывом. А гонщиком дня для меня стал Даниил Квят. Люблю гонки, в которых меняется погода. Думаю, нам нужно добавить на трассы разбрызгиватели для воды, чтобы помочь со зрелищностью!» — написал Баттон в своём Twitter.