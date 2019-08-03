Квят рассказал об ошибке Toro Rosso в квалификации Гран-при Венгрии

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Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 12-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
Квят рассказал об ошибке Toro Rosso в квалификации Гран-при Венгрии
  • © Federico Basile/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Думаю, из машины можно было выжать ненамного больше. Честно говоря, моя вторая попытка во втором сегменте получилась беспорядочной из-за недопонимания с командой относительно переключателей на руле — в итоге мы выехали с неверными настройками. Это сделало мою последнюю попытку несколько хуже. Круг был хорошим, но я знал, что, возможно, было реально выжать чуть больше. Мы говорим о десятой секунды или вроде того, не больше», — приводит слова Квята пресс-служба Toro Rosso.

Он отметил, что в гонке постарается пробиться в топ-10.

«Гонка будет длинной. Возможно, будут использоваться разные стратегии, так что попробуем и посмотрим, как всё сложится. При нормальных гоночных условиях пробиться в очки будет нелегко», — добавил россиянин.

По итогам квалификации Квят занял 13-е место, уступив лучшему времени второго сегмента 1,119 секунды. До выхода в третий сегмент ему не хватило 0,174 секунды.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Венгрии.

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