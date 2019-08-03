Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Венгрии, Квят — 13-й
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Представитель Нидерландов финишировал за 1 минуту и 14,572 секунды.
Вторым стал финн Валттери Боттас из Mercedes с отставанием в 0,018 секунды. Замкнул тройку лучших его партнёр по команде — британец Льюис Хэмилтон (+0,197).
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят занял 13-ю позицию (+2,120), а его напарник таец Александер Албон — 12-ю.
Ранее Хэмилтон показал лучшее время на третьей практике Гран-при Венгрии.