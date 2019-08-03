Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Венгрии, Квят — 13-й

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Пилот команды «Формулы-1» Red Bull голландец Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации Гран-при Венгрии.
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Венгрии, Квят — 13-й
  • ©Photo4/Lapresse
  • globallookpress.com

Представитель Нидерландов финишировал за 1 минуту и 14,572 секунды.

Вторым стал финн Валттери Боттас из Mercedes с отставанием в 0,018 секунды. Замкнул тройку лучших его партнёр по команде — британец Льюис Хэмилтон (+0,197).

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят занял 13-ю позицию (+2,120), а его напарник таец Александер Албон — 12-ю.

Ранее Хэмилтон показал лучшее время на третьей практике Гран-при Венгрии.

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