Американская гонщица Комбс погибла при попытке установить новый рекорд скорости
- @thejessicombs / Instagram
Как сообщает Autoblog со ссылкой на заявление семьи Комбс, спортсменка погибла в результате аварии, когда пыталась развить скорость 996 км/ч. Трагедия произошла 27 августа в штате Орегон.
Джесси Комбс пыталась побить абсолютный рекорд скорости передвижения по суше у женщин, установленный в 1976 году каскадёршей и гонщицей Китти О'Нил. Тогда она развила скорость 843 км/ч.
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