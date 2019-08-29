Американская гонщица Комбс погибла при попытке установить новый рекорд скорости

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36-летняя американская гонщица Джесси Комбс погибла в результате аварии, когда пыталась установить новый рекорд скорости на реактивном автомобиле среди женщин.
Американская гонщица Комбс погибла при попытке установить новый рекорд скорости
  • @thejessicombs / Instagram

Как сообщает Autoblog со ссылкой на заявление семьи Комбс, спортсменка погибла в результате аварии, когда пыталась развить скорость 996 км/ч. Трагедия произошла 27 августа в штате Орегон.

Джесси Комбс пыталась побить абсолютный рекорд скорости передвижения по суше у женщин, установленный в 1976 году каскадёршей и гонщицей Китти О'Нил. Тогда она развила скорость 843 км/ч.

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