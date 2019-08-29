Американская гонщица Комбс погибла при попытке установить новый рекорд скорости

36-летняя американская гонщица Джесси Комбс погибла в результате аварии, когда пыталась установить новый рекорд скорости на реактивном автомобиле среди женщин.

Как сообщает Autoblog со ссылкой на заявление семьи Комбс, спортсменка погибла в результате аварии, когда пыталась развить скорость 996 км/ч. Трагедия произошла 27 августа в штате Орегон.

Джесси Комбс пыталась побить абсолютный рекорд скорости передвижения по суше у женщин, установленный в 1976 году каскадёршей и гонщицей Китти О'Нил. Тогда она развила скорость 843 км/ч.

Ранее Квят рассказал, как чувствует себя в роли молодого отца.