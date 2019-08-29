Квят рассказал, как чувствует себя в роли молодого отца

Короткая ссылка
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят воспользовался паузой в календаре «Формулы-1», чтобы провести время с семьёй и новорождённой дочкой.
Квят рассказал, как чувствует себя в роли молодого отца
  • © Federico Basile/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Летний перерыв наступил вовремя — я сумел провести время с дочкой, которая родилась за день до гонки в Германии. Я постарался провести как можно больше времени дома, при этом поддерживая физическую форму. Отцовство для меня пока в новинку, мне понравилось быть с семьёй», — цитирует Квята Autosport.

Также гонщик добавил, что ему хотелось бы чаще бывать на родине, в России.

Ранее Квят отметил рост популярности «Формулы-1» в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить