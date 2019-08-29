Квят рассказал, как чувствует себя в роли молодого отца

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят воспользовался паузой в календаре «Формулы-1», чтобы провести время с семьёй и новорождённой дочкой.

«Летний перерыв наступил вовремя — я сумел провести время с дочкой, которая родилась за день до гонки в Германии. Я постарался провести как можно больше времени дома, при этом поддерживая физическую форму. Отцовство для меня пока в новинку, мне понравилось быть с семьёй», — цитирует Квята Autosport.

Также гонщик добавил, что ему хотелось бы чаще бывать на родине, в России.

Ранее Квят отметил рост популярности «Формулы-1» в России.