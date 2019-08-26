Квят отметил рост популярности «Формулы-1» в России

Пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят отметил рост популярности соревнований в России.

«В России, наверное, интерес к нашему виду спорта не настолько высок, но за последние несколько лет он реально вырос. У нас пока такая ситуация: есть футбол и хоккей, а всё остальное немного на втором плане. Однако я надеюсь, что со временем «Формула-1» станет действительно узнаваемым и популярным видом спорта в России», — цитирует Квята «Спорт день за днём».

Также российский гонщик признался, что иностранцам тяжело выговорить его фамилию.

Ранее Квят рассказал, когда прояснятся его планы на следующий сезон.