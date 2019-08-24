Квят рассказал, когда прояснятся его планы на следующий сезон
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«В следующие две-три недели будет намного больше ясна перспектива на следующий год, поэтому сейчас рано что-либо говорить, моя работа не меняется, я доволен всем, продолжаем работать», — приводит слова Квята ТАСС.
Он подчеркнул, что доволен тем, как для него складывается возвращение в «Формулу-1».
«Я доволен тем, как движется этот год после перерыва. Всё идёт правильным путём, целей особых нет», — добавил россиянин.
По итогам 12 гонок нынешнего сезона Квят набрал 27 очков и записал в свой актив подиум — третье место на Гран-при Германии.
Ранее Квят рассказал, что вдохновлялся Шумахером на старте карьеры в автоспорте.