Квят рассказал, когда прояснятся его планы на следующий сезон

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят рассказал, что его планы на следующий сезон определятся в ближайшее время.

«В следующие две-три недели будет намного больше ясна перспектива на следующий год, поэтому сейчас рано что-либо говорить, моя работа не меняется, я доволен всем, продолжаем работать», — приводит слова Квята ТАСС.

Он подчеркнул, что доволен тем, как для него складывается возвращение в «Формулу-1».

«Я доволен тем, как движется этот год после перерыва. Всё идёт правильным путём, целей особых нет», — добавил россиянин.

По итогам 12 гонок нынешнего сезона Квят набрал 27 очков и записал в свой актив подиум — третье место на Гран-при Германии.

Ранее Квят рассказал, что вдохновлялся Шумахером на старте карьеры в автоспорте.