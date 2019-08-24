Квят рассказал, что вдохновлялся Шумахером на старте карьеры в автоспорте

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят рассказал, что вдохновлялся достижениями семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера на старте своей спортивной карьеры.

«В начале карьеры я очень следил за Михаэлем Шумахером, в каком-то смысле он вдохновил меня. Он выиграл очень много гонок в том году, это был 2004-й вроде, и, естественно, осталось впечатление», — приводит слова Квята ТАСС.

25-летний россиянин начал заниматься автоспортом с 2005 года, выступая в картинговых гонках. С 2009 года он стал пилотом программы развития гонщиков Red Bull. В 2013 году он стал чемпионом гоночной серии GP3, а уже в 2014-м дебютировал в «Формуле-1».

Ранее сообщалось, что Квят прокомментировал переход Александера Албона в Red Bull.