Квят прокомментировал переход Албона в Red Bull

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Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал переход своего напарника Александера Албона в Red Bull.
Квят прокомментировал переход Албона в Red Bull
  • © Federico Basile/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я узнал обо всём за день. У нас был разговор с доктором Марко. Надо с уважением принимать такие решения и продолжать работать дальше. Думаю, они хотят посмотреть, как себя проявит Албон за рулём машины, которая способна выигрывать, и с таким напарником, как Ферстаппен. Я уже был в Red Bull, это также играло свою роль при выборе», — цитирует Квята «Чемпионат».

Toro Rosso является дочерней командой Red Bull. Вместо Александера Албона партнёром Квята по команде станет Пьер Гасли.

Ранее сообщалось, что американская команда Haas может покинуть состав участников «Формулы-1».

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