Американская команда Haas может покинуть состав участников «Формулы-1»

Американская гоночная команда Haas может покинуть состав участников чемпионата «Формулы-1» перед началом сезона-2021, когда в регламент соревнований будут внесены существенные изменения.

Об этом сообщает Autosport со ссылкой на владельца команды Джина Хааса.

По словам собственника Haas, изменения в правилах могут существенно увеличить расходы на содержание команды, что сделает инвестиции бизнесмена в проект нецелесообразными.

По результатам 12 Гран-при «Формулы-1» в сезоне-2019 Haas занимает предпоследнее, девятое, место в Кубке конструкторов с 26 очками.

Ранее в «Формуле-1» показали, как будет выглядеть болид будущего.