Американская команда Haas может покинуть состав участников «Формулы-1»
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- globallookpress.com
Об этом сообщает Autosport со ссылкой на владельца команды Джина Хааса.
По словам собственника Haas, изменения в правилах могут существенно увеличить расходы на содержание команды, что сделает инвестиции бизнесмена в проект нецелесообразными.
По результатам 12 Гран-при «Формулы-1» в сезоне-2019 Haas занимает предпоследнее, девятое, место в Кубке конструкторов с 26 очками.
Ранее в «Формуле-1» показали, как будет выглядеть болид будущего.