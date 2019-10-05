В «Авангарде» объяснили, почему сообщили о смерти хоккеиста Мнацяна

Омский хоккейный клуб «Авангард» выступил по поводу ситуации с публикацией недостоверной информации о смерти бывшего хоккеиста команды Самвела Мнацяна.

«Несмотря на появившуюся от знакомых Самвела Мнацяна информацию, его родственники сообщили, что он жив и, хоть и находится в тяжёлом состоянии, продолжает бороться. Мы желаем Самвелу здоровья и сил, как и его близким!» — говорится в сообщении «Авангарда» в Twitter.

Мнацян начал проходить лечение от рака в августе 2018 года.

Ранее сообщалось, что в «Авангарде» заявили о смерти Мнацяна, в «Сибири» опровергли эту информацию.