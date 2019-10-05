В «Авангарде» объяснили, почему сообщили о смерти хоккеиста Мнацяна

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Омский хоккейный клуб «Авангард» выступил по поводу ситуации с публикацией недостоверной информации о смерти бывшего хоккеиста команды Самвела Мнацяна.
В «Авангарде» объяснили, почему сообщили о смерти хоккеиста Мнацяна
  • РИА Новости

«Несмотря на появившуюся от знакомых Самвела Мнацяна информацию, его родственники сообщили, что он жив и, хоть и находится в тяжёлом состоянии, продолжает бороться. Мы желаем Самвелу здоровья и сил, как и его близким!» — говорится в сообщении «Авангарда» в Twitter.

Мнацян начал проходить лечение от рака в августе 2018 года. 

Ранее сообщалось, что в «Авангарде» заявили о смерти Мнацяна, в «Сибири» опровергли эту информацию.

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