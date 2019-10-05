В «Авангарде» заявили о смерти экс-хоккеиста Мнацяна, в «Сибири» опровергли эту информацию

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Экс-игрок клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Самвел Мнацян продолжает бороться с онкологическим заболеванием.
В «Авангарде» заявили о смерти экс-хоккеиста Мнацяна, в «Сибири» опровергли эту информацию
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«Горько об этом говорить. Болезнь оказалась сильнее, но Самвел был настоящим бойцом, который сражался до последнего. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — гласило заявление «Авангарда». Позднее сообщение было удалено.

Пресс-служба другого бывшего клуба хоккеиста, «Сибири», опровергла данную информацию.

«Авангард» опубликовал непроверенную информацию, а им все поверили. К этой минуте Самвел жив», — гласит сообщение клуба в социальной сети «Вконтакте».

В сентябре боец смешанных единоборств американка Кэти Коллинз скончалась в возрасте 32 лет.

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