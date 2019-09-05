«Был воплощением всего лучшего в нашем виде спорта»: биатлонный мир скорбит о смерти олимпийского чемпиона Ханевольда

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Полина Стаменкович
Трёхкратный олимпийский чемпион Халвард Ханевольд был настоящим олицетворением биатлона. Об этом заявил глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин. Он особо отметил талант норвежца, его дружелюбие и скромность. Представительница Словакии Анастасия Кузьмина призналась, что именно с этого спортсмена началась её любовь к биатлону, а триумфатор Сочи-2014 Антон Шипулин назвал смерть пятикратного чемпиона мира трагической утратой для всего спорта.
«Был воплощением всего лучшего в нашем виде спорта»: биатлонный мир скорбит о смерти олимпийского чемпиона Ханевольда
  • AFP
  • © SOREN ANDERSSON

На 50-м году жизни скоропостижно скончался трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханевольд. Болельщики, журналисты, эксперты, действующие спортсмены и звёзды прошлого были шокированы произошедшим.

«Мы невероятно опечалены столь ранней смертью Халвара Ханевольда, легенды биатлона и Олимпийских игр. Он был воплощением всего лучшего в нашем виде спорта. Олимпийский чемпион с тремя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалью, он отличался скромностью, вдумчивостью, пытливым умом, но прежде всего дружелюбием. Он всегда находил, чему улыбнуться и над чем посмеяться. Будем скучать не только по его незаурядному таланту, но также по его дружбе, щедрости, остроумию и неизменной улыбке, которую никогда не забудем», — приводит слова президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина официальный сайт организации.

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Ханевольд был найден мёртвым у себя дома в норвежском городе Аскере 3 сентября. На данный момент причины смерти не установлены, однако его родные заверили, что сообщат всю информацию, как только ситуация прояснится. У норвежца осталась жена, бывшая канадская биатлонистка Сандра Кит, и двое детей.

Для многих смерть пятикратного триумфатора первенств планеты стала настоящим шоком, учитывая тот факт, что он выглядел абсолютно здоровым и до последних дней жизни занимался спортом. Олимпийский чемпион 2010 года Бьорн Ферри рассказал, что несколько месяцев назад Ханевольд катался на лыжах, а бывший норвежский биатлонист Эгиль Йелланн отметил, что для своего возраста он был в хорошей форме.

В стороне от трагедии не осталась ещё одна легенда Уле-Эйнар Бьорндален. Он отметил значимость фигуры норвежца не только для своей страны, но и для мирового спорта в целом.

«Халвард был потрясающим спортсменом — не только невероятно талантливым, но и самым умным в команде с точки зрения подхода к тренировкам. Он умел то, чего не умели другие. В нашей команде именно он был лидером, тем, кем я восхищался. У нас сложились крепкие дружеские отношения, и это было очень важно», — приводит слова восьмикратного олимпийского чемпиона портал VG.

Свои соболезнования выразили представители и других сборных и национальных федераций. Многие спортсмены признались, что с именем Ханевольда связаны их первые шаги в биатлоне.

«Он был первой звездой биатлона, кого я узнал, попав на свой самый первый Кубок мира. Всегда улыбался, никогда не переставал искать для себя что-то новое. Невероятный спортсмен и умнейший человек. Я скорблю вместе с Сандрой и всей их семьёй», — написал семикратный обладатель «Большого хрустального глобуса» Мартен Фуркад.

Представительница Словакии Анастасия Кузьмина рассказала, что пришла в биатлон во многом благодаря норвежцу.

«В 1998 году в Нагано я впервые видела его золотой успех по телевизору. Он выиграл индивидуальную гонку на 20 км, а я влюбилась с первого взгляда в биатлон и в 1999 году начала им заниматься. Завершал карьеру Ханевольд в 2010 году в возрасте 40 лет, когда моя золотая карьера только начиналась. Я знала его лично. Это был хороший, общительный, улыбчивый человек и легендарный спортсмен», — отметила трёхкратная олимпийская чемпионка.

В России Ханевольда также вспоминают исключительно добрым словом. В Союзе биатлонистов России (СБР) подчеркнули, что он всегда поддерживал местный спорт и с удовольствием принимал участие в проектах организации.

«Российская биатлонная семья потеряла своего хорошего друга. Несколько поколений отечественных спортсменов (включая половину членов Правления СБР) выходили на старт с прославленным и колоритным норвежцем, чья спортивная карьера в большом биатлоне длилась без малого 20 лет, а на ветеранские старты он и вовсе выходил до самой смерти», — говорится в заявлении пресс-службы СБР.

Чемпион мира 2017 года Алексей Волков заявил, что гордится знакомством с легендарным норвежцем, а также опубликовал в его честь стихи поэтессы Людмилы Королёвой.

В свою очередь, олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин признался, что его глубоко шокировала эта трагическая новость.

«Когда я был молодым, он являлся одним из моих ориентиров. В 2010 году для меня, тогда ещё пацана, было огромной честью биться с ним на одной трассе на Олимпиаде в Ванкувере. Великий спортсмен, прекрасный и светлый человек. Огромная утрата для мирового биатлона. Покойся с миром», — написал экс-биатлонист.

Эмоциональное послание в связи со смертью Ханевольда оставил и известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

«Халвард Ханевольд умер. Скоропостижно. Трёхкратный золотой олимпийский биатлонист. Спортивный комментатор норвежского ТВ. Просто шок. Как же так, Халвард? В 49 лет? Не могу в это поверить… Светлая память!», — написал журналист на своей странице в Instagram.

Ханевольд был кумиром нескольких поклонений биатлонистов. Его дебют в профессиональном спорте состоялся в сезоне-1991/92, хотя попадать в состав сборной на постоянной основе он начал лишь пять лет спустя. Уже в 1998 году в Нагано он завоевал своё первое олимпийское золото. Это успех ему удалось повторить в Солт-Лейк-Сити, а затем и в Ванкувере. Большинство своих наград норвежец добыл в эстафетах, что делало его незаменимым членом национальной команды вплоть до завершения карьеры в 2010 году.

На трассе легендарного биатлониста сложно было спутать с соперниками. Его отличал особый стиль конькового хода, благодаря которому он с лёгкостью опережал соперников как на равнинных участках дистанции, так и на подъёмах. Из-за него Ханевольд получил прозвище «краб».

После завершения карьеры Ханевольд выступал в роли комментатора и эксперта на норвежском телевидении. Его последним местом работы стал лыжно-биатлонный фестиваль во французском Анси, организованный Мартеном Фуркадом в начале сентября.

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