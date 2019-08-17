Спонсорские договорённости и завышенные требования: что известно о конфликте между СБР и биатлонистами сборной России

На протяжении нескольких недель не утихает конфликт между руководством Союза биатлонистов России (СБР) и спортменами, в числе которых — трёхкратный призёр чемпионатов мира Александр Логинов. Он отказывается подписывать контракт с СБР, так как недоволен его условиями и считает их несправедливыми. Противоречия касаются, в частности, спонсорских контрактов и организации тренировочных сборов. Другие спортсмены также выразили недовольство работой союза. Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев считает, что руководству СБР необходимо пойти на диалог с членами мужской сборной. В поддержку атлетов выступили олимпийский чемпион Антон Шипулин и телекомментатор Дмитрий Губерниев.

«Конфликтная ситуация сложилась на ровном месте»

Сборная России по биатлону продолжает готовиться к новому сезону, а также к участию в чемпионате мира по летнему варианту этого вида спорта, который состоится 21—25 августа в белорусских Раубичах. Однако тренировочные сборы проходят на фоне сразу нескольких скандалов, создающих в команде обстановку всеобщей напряжённости и неопределённости.

На протяжении нескольких недель не утихает конфликт между руководством Союза биатлонистов России и лидером сборной Александром Логиновым. Ещё в конце июля стало известно, что спортсмен отказывается подписывать контракт с организацией, однако стороны до сих так и не пришли к согласию.

Сообщалось, что камнем преткновения являются рекламные договорённости. У команды есть ряд общих спонсоров, при этом каждый биатлонист имеет право заключать личные контракты с интересующими его компаниями. В то же время запрещено использовать логотипы брендов на собственное усмотрение — по регламенту для каждого из них отведено определённое место на форме и инвентаре атлетов.

Более конкретные детали конфликта не раскрываются. Его не комментирует и сам Логинов. Однако своим мнением по этому поводу поделился президент Федерации биатлона России Дмитрий Васильев. По его словам, у россиянина есть обязанности перед спонсорами, которые помогали ему во время двухлетней дисквалификации, а некоторые пункты контракта с СБР могут их нарушить.

«Конфликтная ситуация сложилась на ровном месте, и сейчас она может зайти в тупик по причине отсутствия попытки поговорить со спортсменами напрямую, а не через прессу. На самом деле, никакой проблемы не существует, разрешаются и более сложные случаи. Думаю, что президенту СБР Владимиру Драчёву надо встретиться с ребятами, поговорить один на один с Логиновым», — приводит слова Васильева ТАСС.

За несколько дней до этого в сети был обнародован текст заявления членов сборной России, которые пытаются оспорить новые контракты. Биатлонисты недовольны сразу несколькими пунктами, один из которых касается рекламных обязательств.

«Считаем, что условия договора в части неполучения спортсменами фиксированной суммы за размещение на форме и винтовке информации о спонсорах СБР являются несправедливыми. При этом фактически в соответствии с условиями договора спортсмены лишены права на заключение личного спонсорского контракта и размещения на экипировке логотипа личного спонсора», — приводит текст документа «Чемпионат».

Отмечается, что действиями СБР недовольны Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков. Однако на данный момент известно, что контракт не подписал лишь Логинов.

Обе стороны неоднократно пытались прийти к соглашению. Так, в начале августа в Сочи состоялась встреча представителей мужской сборной и исполнительного директора организации Сергея Голикова. По её итогам договорённость вновь не была достигнута.

Руководство СБР отмечало, что Логинов может остаться без места в сборной, если контракт так и не будет заключён. При этом президент СБР Владимир Драчёв выразил уверенность, что конфликт будет улажен до начала нового сезона.

«Договоримся в любом случае, сборная России будет выступать. Скандалы у нас были и раньше, но эту ситуацию даже не могу назвать скандалом — это рабочий процесс», — заявил функционер в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Руководство СБР угрожает ребятам»

Между тем конфликт не ограничивается спорами вокруг спонсорских договорённостей. Претензии биатлонистов заключаются ещё и в том, что предлагаемые контракты не являются трудовыми, в связи с чем СБР пытается переложить всю ответственность на них, при этом не соблюдая собственных обязательств. Спортсмены не раз выражали недовольство организацией тренировочных сборов и улаживанием вопросов, касающихся их участия в международных соревнованиях.

В частности, им неоднократно приходилось оплачивать транспортные расходы из собственного кошелька. По словам Васильева, вопиющий случай произошёл в ноябре прошлого года после сборов в Финляндии.

«Никто тогда им трансфер не заказал, они сами вызывали такси, скинулись и приехали в аэропорт, и потом ещё два часа стояли на морозе в ожидании его открытия. И таких случаев по сезону было полно. Во время этапов Кубка мира в США спортсмены также были вынуждены тратить на дорогу собственные деньги, которые после им компенсировали регионы. А траты доходили до 200 тысяч рублей», — рассказал функционер.

В свою очередь, СБР отрицает обвинения в том, что в соответствии с новыми контрактами у биатлонистов появляется больше обязанностей, чем прав. Его руководство предполагает, что разногласия вызваны лишь их желанием получить большую самостоятельность.

В поддержку бывших партнёров по национальной команде выступил олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин. Он резко раскритиковал биатлонные власти за некорректное поведение в процессе переговоров, а также попытку полностью контролировать деятельность атлетов.

«Руководство союза просто-напросто угрожает ребятам: «Не подпишешь — не будешь выступать». Парней запугивают. Это низко и отвратительно. Молодые ничего ответить не могут, а опытные ребята, конечно, сопротивляются», — цитирует Шипулина РИА Новости.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев также возмутился ситуацией в СБР.

«Это переходит все границы! Требую от СБР прекратить издевательства над спортсменами сборной страны! Мы будем создавать петиции и писать в инстанции! Руки прочь от наших биатлонистов! Вызывайте ребятам такси и джеты, они заслужили! И купите им аэропорт!», — написал журналист на своей странице в Instagram.