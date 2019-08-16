Стало известно, почему Логинов не подписывает контракт с СБР

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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал, почему лидер сборной России по биатлону Александр Логинов всё ещё не подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).
Стало известно, почему Логинов не подписывает контракт с СБР
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я знаю позицию Александра: у него есть определённые обязательства перед спонсорами, которые помогали ему во время дисквалификации, и, будучи человеком слова, он выполняет данное им обещание», — приводит слова Васильева ТАСС.

Он отметил, что не понимает, почему стороны не могут сесть за стол переговоров и найти выход из сложившейся ситуации.

«Конфликтная ситуация сложилась на ровном месте, и сейчас она может зайти в тупик по причине отсутствия попытки поговорить со спортсменами напрямую, а не через прессу. На самом деле никакой проблемы не существует, разрешаются и более сложные ситуации. Думаю, что с ребятами надо встретиться президенту СБР. Такие ситуации должны обсуждаться внутри структуры, доводить до такого недопустимо», — добавил функционер.

Минувший сезон Логинов завершил на втором месте в общем зачёте Кубка мира. В его активе также серебро чемпионата мира в спринте и бронза в составе эстафетной команды.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев призвал СБР потратить весь бюджет на Логинова.

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